13把刀買齊才動手！張文恐攻布局1年 案發前晚先到誠品南西勘查

張文案發前無論取貨或到現場踩點，都穿同一套服裝，疑似刻意降低辨識度。翻攝畫面

台北車站M7、M8出口及中山站商圈發生的「1219張文隨機恐怖攻擊事件」，警方持續深入偵辦，今（23）日於記者會中公布張文最新行動軌跡，進一步還原其長時間籌劃犯案的過程。警方指出，張文早在去年4月即開始準備犯案工具，透過分批採購方式購買刀械，顯示其行動具高度計畫性。

張文11月27日前往蝦皮取貨，裡頭裝的都是製作汽油彈的材料。翻攝畫面

警方說明，經重新比對網購紀錄與金流資料後發現，張文並非於短時間內集中購買刀械，而是自去年4月起陸續購入短刀，至今年1月才購入最後一把長刀，前後共購得13把刀械。其中，短刀為俗稱「蘭博直刀」的款式，單價約新台幣600元；長刀則為電影《浴血任務》同款造型刀械，共購入3把，合計約7,600元。至今年1月為止，相關長短刀具已全數備齊，準備期橫跨近一年。

案發前4天12月15日張文仍持續網購恐攻用原物料。翻攝畫面

警方也公布最新監視器畫面指出，張文於11月27日及12月15日的取貨紀錄，購買品項為保麗龍球等物品，均屬製作自製汽油彈所需材料，顯示其後期已著手準備易燃攻擊物品。

進一步分析監視器畫面可見，張文無論是前往取貨，或在案發前一晚進入誠品南西店踩點，皆穿著同一套服裝，包括黑色帽子、綠色外套、黑色短褲及黑色鞋子，行動樣貌高度一致，疑似刻意降低辨識度，反而成為警方比對其活動軌跡的重要依據。

張文於案發前一晚(18日)假扮成顧客製成品南西店頂樓踩點。翻攝畫面

張文於案發前一晚(18日)18時47分曾假扮一般顧客進入誠品南西店，先行確認5A夾層及通往頂樓的樓梯動線，隨後下樓向店員佯稱欲拍攝對面文創園區的聖誕樹遭拒，便迅速離去，踩點意圖相當明確。

專案小組強調，從張文長時間分批購買刀械、後期再添購汽油彈相關材料，以及案發前明確踩點的行徑綜合研判，整起事件並非臨時起意，而是經過長時間縝密規劃與準備。至於相關刀械來源、材料用途，以及是否涉及其他違規或共犯情事，警方均已送驗並持續釐清中。



