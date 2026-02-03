13日至16日 6處市場交通疏導

警方在傳統市場週邊道路，加強交通疏導。（記者張上耕攝）

記者張上耕∕基隆報導

因應春節前採買年貨人潮、車潮，市警局十三到十六日上午八時至下午二時加強全市六處傳統市場周邊道路交通疏導勤務，包括仁愛、成功、信義、南興、安樂及麥金路果菜市場等，結合義交協勤，並於各重要路口設置告示牌提醒用路人配合。

警方相關管制重點措施，仁愛市場部分仁四路段即愛三到愛二路口、愛二路段即仁二到仁五路口疏導管制並禁止車輛進入，機、貨車除外，開放愛二路段即仁三路到仁四路間汽車停車格供貨車臨時卸貨，並加強周邊違停車輛驅離。成功市場成功一路一０七號前（郵局側）約十五格機車停車格管制禁停，並加強周邊違停車輛驅離。

信義市場信二路段單號義六到義七路停車格禁停，信義區公所到力揚停車場入口供車輛停等入場，其餘規劃為行人徒步區；開放義六路信義君悅到柏悅府前道路供機車臨停，信二路段雙號自二三四巷到義七路口提供機車停放。

七堵區南興市場崇智街即明德一路到光明路段執行疏導管制並禁止車輛進入，車輛可停到光明路各停車場。安樂市場安一路、樂一路口上午九到十二時進行三色號誌管制，同時在觀音橋兩側設置交通錐管制以利人車分道，並加強安一路沿線違規車輛驅離與舉發。

安樂區果菜市場十三日起麥金路、麥金路一二七巷口迴轉道外側車道彈性規劃為市場出口專用車道。