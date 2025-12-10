13架中俄戰鬥機環繞日本領土 小泉進次郎批：明顯示威

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

日本防衛大臣小泉進次郎（Koizumi Shinjirō）今（10）日凌晨發文指出，中國、俄羅斯兩國昨（9）日共出動多達13架軍機，在日本周邊聯合飛行，派出機種包含具備核打擊能力的轟炸機。中俄兩國軍機在東海會合後，穿越沖繩本島與宮古島之間進入太平洋。小泉進次郎強調，中俄行動是對日本的「明確示威行動」，威脅日本國安。

日本防衛大臣小泉進次郎今（10）日凌晨發文指出，中國、俄羅斯兩國昨（9）日共出動多達13架軍機，在日本周邊聯合飛行。（圖／翻攝小泉進次郎 X）

日本防衛大臣小泉進次郎今（10）日凌晨在X發文指控，2架可搭載核武器的俄羅斯TU-95轟炸機從昨（9）日上午至傍晚，從日本海一路飛往對馬海峽。後在東海與2架可搭載長程飛彈的中國H-6（轟六）轟炸機會合，環繞日本國土飛行，在沖繩本島與宮古島之間反覆飛行，最終進入太平洋，沿四國海域飛行。除了4架轟炸機外，沿途還有8架中國殲-16（J-16）戰鬥機為轟炸機護航，更發現1架俄羅斯A-50預警機在場進行空中指揮管制。

小泉進次郎指出，中俄兩國反覆進行聯合轟炸機飛行，不只意味兩國在日本周遭地區的軍事活動擴大且增加強度，更明顯針對日本進行軍事示威，對日本國安構成嚴重威脅。

為應對中俄聯合轟炸機飛行造成的空中威脅，日本航空自衛隊緊急出動西南防空部隊戰鬥機，並對侵犯日本領空的行為採取嚴厲措施，守護日本領空。

