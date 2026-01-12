13檔台股ETF本周合計要發逾157億元 達人稱選高息「像吃麥當勞」：9％殖利率還是香

本周是一月台股ETF股利發放高峰期，包含 9 檔高股息在內，總計 13 檔發放預估逾 157.98 億元股利，預估共有 301.57 萬位受益人受惠。 （概念圖）

[Newtalk新聞] 本周是一月台股ETF股利發放高峰期，包含 9 檔高股息在內，總計 13 檔發放預估逾 157.98 億元股利，預估共有 301.57 萬位受益人受惠。

這 13 檔本周將配息的台股ETF，包括元大台灣高息低波（00713）、第一金工業30（00728）、富邦臺灣優質高息（00730）、富邦特選高股息30（00900）、凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、中信綠能及電動車（00896）、中信成長高股息（00934）、野村趨勢動能高息（00944）、凱基台灣AI 50（00952）、富邦旗艦50（009802）等 13 檔，合計發放逾 157.98 億元現金股利，當中以 00919 配 101.25 億金額最多。

廣告 廣告

近期，ETF配不配息成為投資人討論的焦點之一，不少人意識到，一直拿要投資的錢配息，也會推垮資產累積的速度。即便將領到的股利再買回去，依舊還須扣除股利所得稅跟二代健保補充保費，以及給券商的手續費。領一次股利再買回，等於「被扒三層皮」。

但不諱言，多數台灣股民仍舊相當愛領息。對於退休族、有日常資金需求卻不想賣股（反映「心理帳戶效應」作祟）的投資人，年配、季配甚至月月配，仍是一筆重要的收入來源。市場法人表示，大盤在創高後，許多投資人難免居高思危，此刻高息ETF的低波動特性以及兼顧穩健收益需求，更受資金青睞。

去年，相較於市值型ETF出盡風頭，高息族群表現溫吞，0056 以 10.69% 的含息總報酬率位居人氣標的之首，緊隨在後是 00919，總報酬率的 6.59%； 00878 則以 5.86% 排第三。今年首周，台股高檔震盪，不少台股高息ETF績效表現亮眼。像是 00919 單周上漲 2.41%、00944 漲 2.48%、00929 漲 2.76%、00934 更漲 3.72%，超越加權指數上周漲幅 3.2%。





財經 YouTuber 知美（Jimmy）在臉書粉專的影片中提醒，持有高息ETF之目的已與過去兩年大不相同，並以「麥當勞」為例比喻：去吃速食店是為了漢堡、薯條，去怪罪其不健康是一件很奇怪的事，「你不會去速食店買健康餐」；反觀同理，持有高股息ETF之目的，就是為追求穩定殖利率跟填息，想追求跟大盤一樣的資本成長的人，應該買市值型ETF。

知美以 0056 為例，指出其從年配改季配以來，僅於去年七月調整過一次配息，目前已連續三季維持 0.866 元水準；並強調，只要市價與配息金額維持現況，0056 的殖利率「地板價」看起來將穩守在 9% 以上，而非外界一度擔心的 4%、5%。

有些投資人認為，台股頻頻創高，投資不知從何下手，對此，群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局，不過台股後市不看淡，目前仍維持降息循環環境，金融股預期可受惠投資收益回升以及聯準會（Fed）降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

北北基桃會商防TPASS斷炊 藍黨團：藍白會有負責任作法

藍白恐將總預算分拆表決 鍾佳濱警告「違憲」批：裝模作樣給誰看