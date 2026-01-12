13檔台股ETF發股利 00919配發101.25億最多

【記者柯安聰台北報導】本週是1月台股ETF股利發放高峰期，總計有13檔發放預估逾157.98億元股利，預估共有301.5萬位受益人受惠。統計包括群益台灣精選高息(00919)、元大台灣高息低波(00713)、大華優利高填息30(00918)、復華台灣科技優息(00929)、凱基優選高股息30(00915)、富邦特選高股息30(00900)、中信綠能及電動車(00896)、中信成長高股息(00934)、富邦旗艦50(009802)、第一金工業30(00728)、富邦臺灣優質高息(00730)、凱基台灣AI50(00952)、野村趨勢動能高息(00944)共13檔台股ETF發放逾157.98億元現金股利，預計3015696位投資人受益，其中以00919配發101.25億金額最多。市場法人表示，今年首周台股高息ETF績效表現亮眼，大盤在創高後，許多投資人難免居高思危，也對頻創新高的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。









群益投信台股ETF研究團隊表示，全球金融市場變化瞬息萬千，要能抵禦台股市場的波動度，建議配置中要有高息ETF，因為在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，可為投資組合帶來平衡風險效益，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。



群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局，不過台股後市不看淡，目前仍維持降息循環環境，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。（自立電子報2026/1/12）