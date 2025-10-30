13歲以上未成年自領普發增詐騙風險？ 彭金隆：銀行會照法規做

全民普發現金新台幣1萬元即將上路，不過，13歲以上未成年人可自領出現爭議，今天(30日)在立法院財政委員會也引發立委關注，憂心此年紀是否有理財能力？自領是否增加被詐騙風險？對此，金管會主委彭金隆表示，財政部已有說明，民法對未成年也有行為能力規範，法律怎麼規定，銀行就怎麼做。

財政部指出，此次普發現金比照2023年普發現金代領機制，未滿7歲未成年人應由父母或監護人代領；滿7歲至未滿13歲未成年人可選擇用自己帳戶登記入帳領取，如有提款卡也可在ATM領現，或用父母或監護人帳戶或提款卡代領。

至於13歲以上未成年人的領取方式，一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，如果自己有金融機構帳戶及提款卡，可用該帳號或提款卡採登記入帳或ATM領現；如果沒有金融機構帳戶及提款卡，可攜帶健保卡至郵局臨櫃領取，也可委託他人持本人健保卡及受託人具照片身分證件正本領取。

國民黨立委賴士葆30日在立法院財政委員會質詢金管會主委彭金隆時指出，詐騙猖獗，其中又以18歲至23歲被詐騙最多，年紀越小越容易被詐騙，數發部稱13歲以上未成年人有理財自由能力，他懷疑13歲未成年有理財自主能力嗎？

金管會主委彭金隆答復表示，法律怎麼規定，銀行就怎麼做。賴士葆進一步追問13歲未成年領取普發現金1萬元不須父母陪同？彭金隆則表示民法對未成年有行為能力規範。(編輯：許嘉芫)