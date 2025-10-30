13歲可自領1萬元！立委憂被騙 金管會回應

▲全民普發1萬元，「13歲以上」未成年人開放自行領取，國民黨立委賴士葆擔憂容易被騙，也質疑13歲是否已有理財自主能力，對此，金管會主委彭金隆（右）也有回應。（圖／擷取自立法院議事轉播）

[NOWnews今日新聞] 全民普發現金1萬元將上路，民眾對於13歲以上未成年人領取方式感到困惑，其中可用自己的金融機構帳戶登記入帳、以自己的提款卡在ATM領現，理由是已有獨立處理金融事務。對此，國民黨立委賴士葆今（30）日在立法院財政委員會指出，詐騙猖獗，年紀越小越容易被詐騙，13歲未成年有理財自主能力嗎？金管會主委彭金隆則回應，財政部已有說明，民法對未成年也有行為能力規範，法律怎麼規定，銀行就怎麼做。

行政院日前公布，普發現金共5個發放管道，包含登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳以及造冊發放；登記入帳預計11月5日開放預登記，最快11月12日入袋。

不過，近日有民眾對於未滿13歲、13歲以上未成年人的1萬元如何領取感到困惑，尤其13歲以上未成年人開放可由自己的金融機構帳戶登記入帳、以自己的提款卡在ATM領現，也可以自己或委託他人至郵局臨櫃領現。

國民黨立委賴士葆今日在立法院財委會質詢詐騙猖獗，又以18歲至23歲被詐騙最多，年紀越小越容易被詐騙，數發部卻說13歲未成年人有理財自由能力，人家都殺到金管會地盤了，金管會、銀行局應該出面說明一下，到底13歲未成年有理財自主能力嗎？

金管會主委彭金隆則表示，沒什麼地盤的問題，財政部也有說明，法律怎麼規定，銀行就怎麼做。賴士葆進一步追問13歲未成年領取普發現金1萬元，不要父母陪同嗎？彭金隆說，民法對未成年有行為能力規範。

財政部昨日也說明，這次普發現金比照112年普發現金代領機制，未滿7歲未成年人應由父母或監護人代領；滿7歲至未滿13歲未成年人可選擇用自己帳戶登記入帳領取，如有提款卡也可在ATM領現，或用父母或監護人帳戶或提款卡代領。

至於13歲以上未成年人領取方式一樣有登記入帳、ATM領現及郵局領現3種管道，如果自己有金融機構帳戶及提款卡，可用該帳號或提款卡採登記入帳或ATM領現；如果沒有金融機構帳戶及提款卡，可攜帶健保卡至郵局臨櫃領取，也可委託他人持本人健保卡及受託人具照片身分證件正本領取。

