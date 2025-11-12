13歲少女忘帶鑰匙「學蜘蛛人攀牆回家」 6樓墜落2樓遮雨棚驚險獲救
新北市板橋區莒光路180巷內發生一起墜樓意外事件。根據警方初步調查，這名13歲少女今天上學時忘記攜帶家中鑰匙，放學返家後發現無法進入家門，竟異想天開決定仿效電影中的蜘蛛人，試圖從公寓頂樓攀爬外牆返回位於5樓的住家。
少女走到公寓頂樓後攀出外牆，準備往下移動過程中，疑似因為當時下雨導致外牆溼滑，在攀爬過程中失去重心，從6樓高度直接墜落。
所幸2樓設有遮雨棚，少女墜落時正好落在遮雨棚上，巨大的撞擊聲響引起附近民眾注意，聽到少女哀號聲後立即報警處理。
新北市消防局獲報後立即派遣救護人員趕赴現場，消防隊表示，到場後發現該名少女倒臥在2樓遮雨棚上，救護人員隨即為少女進行檢傷並包紮固定，利用繩索架設救援系統，順利將少女救下送醫。
送醫時少女意識清楚，全身多處擦挫傷，已由救護車送往亞東醫院進行治療觀察。海山分局埔墘派出所員警到場處理後表示，這起意外純屬少女忘記帶鑰匙所引發，目前已通知家長到醫院了解狀況並處理後續事宜。
警方強調，這起事件提醒民眾切勿模仿危險行為，遇到類似狀況應尋求正確管道解決，避免發生憾事。
