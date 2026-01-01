13歲少女染性病無感 性平教育破口
一名十三歲小女生被婦科醫師檢查後，確定性侵，報告顯示，女孩感染梅毒、淋病、愛滋，當她聽到結果，竟只冷冷地回說「喔」。基隆長庚醫院婦產科主治醫師黃詩穎表示，第一線性平教育不足，臨床婦科醫師有必要投入校園巡迴講座，提高青少年自我保護意識。
基隆長庚醫院承接基隆市性侵案件鑑定業務，黃詩穎說，該院平均每年鑑定近四十例未成年性侵案件，而部分性侵受害者在得知自己染上性病後，竟認為這沒什麼，完全不知性病對身體的影響有多大。此外，不少被害者缺乏警覺心，與網友初次見面，地點竟選在賓館，也不覺奇怪。
被驗出梅毒、淋病、愛滋等性病的小女生，一副事不關己的模樣，當醫師建議，應該告知對方此事，且需到院檢查時，她僅說「這人已是前任，不需要通知，也沒有關係」。
基隆長庚統計顯示，未成年性侵案被害人年齡主要為十三到十五歲，顯示國中青少年為被害熱區；為此，黃詩穎與院內社工合作，安排校園演講，宣導「健康教育」與「法律常識」，戳破青少年對網路交友的浪漫幻想，勸誡「網路見面不約隱密場所」，希望青少年均能做好防護措施，盼能築起未成年性侵的第一道防線。
「法律上，未成年之間沒有真心相愛就能免責這回事，一旦越界就是犯罪。」基隆長庚社會服務課課長賴慶芳說，未成年性侵案多數的被害人都聲稱彼此是「兩小無猜」，但仔細詢問雙方的感情基礎，幾乎都是網路交友，首次見面就發生性行為，慎重提醒青少年必須為自己負責。
黃詩穎以藝人黃子佼、金秀賢為案例，提醒孩子們，壞人不會在臉上刻著「壞人」二字，「就算是藝人、偶像，也不能碰你的身體」。其中也包括狼師，即使老師、導師也不可動手動腳，逾越性平鴻溝。
「我們不希望總是在後面擦屁股。」賴慶芳說，近兩年投入校園講座，這才發現，多年來校園持續倡議性教育，但很難真正地傳達到孩子的耳中，希望醫師苦口婆心，可以化為種子，幫助孩子真正認識性行為，遠離性侵。
Yahoo奇摩關心您：尊重身體自主權，如遇侵害或騷擾，勇於制止、勇敢說不。
※ 衛福部 24 小時保護專線： 113、113線上諮詢
※ 警政署 24 小時報案專線： 110
※ 社會安全網—網路通報專區
※ 各縣市政府性騷擾防治業務聯絡窗口
※ 法律扶助基金會諮詢專線：02-412-8518轉2再轉5
