13歲少女被沒收手機…竟怒殺母親「割腕＋縱火」！警靠「遊戲畫面」揭真相

少女不滿手機被沒收，竟將母親捅死。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

俄羅斯聖彼得堡（Saint Petersburg）近日發生一起弒母悲劇，一名年僅13歲的少女由於沉迷上網而被母親沒收手機，然而母女倆為此爆發激烈爭吵後，少女竟暴怒刺死母親，事後還割腕、縱火燒家，企圖掩蓋自己的犯行。警方調查後，發現少女說辭和現場證據不符，追問之下才查出殘忍行徑全是出自少女之手。

根據Mirror、Fontanka等外媒報導，這起事件發生在11月26日，俄羅斯聖彼得堡一名46歲的單親母親切格里亞科娃（Svetlana Cheglyakova）曾多次勸說與管教13歲的女兒不要過於沉迷上網，但女兒並不聽話，最終母女倆爆發激烈爭吵，切格里亞科娃也在事發當天沒收了女兒的手機。女兒在情緒失控之下，竟在當晚抓起一把刀刺向母親頸部，當場捅死母親，隨後還割傷自己的雙手，再放火燒毀住家。

警消人員獲報後趕往現場，在詢問少女之後，對方回答稱有陌生人闖入屋內殺害母親再縱火，也害得她雙手受傷。不過，警方循線調查後發現，少女與母親長期關係緊繃，且其說法與現場證據矛盾，警方調閱少女的TikTok等社群媒體後，發現帳號內含有大量線上遊戲建立平台《機器磚塊》（Roblox）的直播內容，該平台開放萬加設計自己的遊戲、物品及衣服，還能遊玩自己和其他開發者建立的各種遊戲。

警方查出，少女在遊戲中的行為不像一般玩家，例如她曾讓遊戲角色在燃燒的房間中跳舞許久、抱著受傷角色行走等，研判少女是在遊戲內模擬犯罪行為，進而在現實生活中行兇。在警方進一步偵訊下，少女最終承認因上網問題與母親爆發激烈爭執，更指控母親不讓她外出與朋友遊玩、嚴格監視她的行蹤，甚至表示母親「不斷霸凌她」。

少女還表示，她在案發當晚因還沒入睡而被母親大聲責罵、搧巴掌，結果成為衝突導火線，少女隨後憤而持刀刺殺母親，再縱火企圖掩蓋犯罪。報導指出，少女目前已被送往醫院接受治療，警方已展開謀殺案刑事偵查，但因少女年齡未達刑事責任門檻，無法因母親之死被起訴。



