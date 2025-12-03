13歲少年全家13人被殺死，這國法律讓他親手處決犯人！8萬人觀看。圖／翻自《每日郵報》

近日有外國人在IG上釋出一段影片，表示在阿富汗塔利班政權下，近期執行一場死刑。現場畫面可見，劊子手是一名13歲少年，因為他的13名家人被犯人殺害，並在8萬人眾目睽睽下，少年親手處決這位死刑犯。

據英國《每日郵報》報導，這位犯人曼加爾（Mangal）被指控在今年1月入室竊盜，並將一戶人家13人全殺害，當中包括數名兒童和3名女子。曼加爾被逮捕後，經過地方法院、上訴法院和最高法院的審理，都判處死刑，最後得到阿富汗最高領袖阿洪札達（Hibatullah Akhundzada）的批准，下令執行死刑。

由於塔利班尊崇嚴格的伊斯蘭教法（Sharia Law），因此在刑罰上也帶有「以牙還牙、以眼還眼」的特色。按照該國現行法律，家屬若願意原諒凶手，即便該凶手被法院判死刑，最後都能免死；但如果家屬不願意原諒，死囚就會被執行死刑。

在這起案件中，受害家屬明確表明不願意原諒曼加爾，並在行刑當日，由13歲的少年代表家族執行。當局讓這場死刑採用槍決的方式，少年對曼加爾開3槍行刑，結束凶手生命，行刑現場體育館也湧入8萬名觀眾，大家齊聲高呼「真主至大」。

報導指出，這是塔利班自2021年重掌政權以來，第12起公開處決案例。聯合國阿富汗人權特別報告員班尼特（Richard Bennett）在本月2日強調：「這種不人道、殘酷且不尋常的懲罰，已經違反國際法，必須立即停止。」不過當地民眾有人持不同意見，一名男子拉赫馬尼（Mujib Rahman Rahmani）就直呼，他相當贊同公開處決，並認為能產生正面效果「以後就沒人敢殺人了」。



