13歲少年泡湯20分鐘突昏倒！醫檢查驚見腦出血

近日中國河南鄭州發生一起令人震驚的意外事件。一名13歲少年在公共澡堂泡澡20分鐘後，於搓背時突然失去意識倒地。家屬見狀立即將少年送往鄭州大學第一附屬醫院急救，經過詳細檢查後，醫師診斷結果為腦出血。

根據主治醫師表示，事發當時澡堂內溫度高達攝氏40度，而該名少年在整個泡澡過程中完全沒有補充水分。高溫環境導致身體大量流失水分，造成嚴重脫水現象，使得血容量明顯不足，血液變得異常濃稠且循環停滯，最終引發腦出血症狀。

醫療專家指出，兒童及青少年對高溫環境的耐受能力較成人為低，長時間暴露在高溫環境中，輕則出現頭暈不適，重則可能引發休克等危及生命的狀況。此外，男性若經常泡熱水，未來可能對生育能力產生不良影響。

針對安全泡湯，醫師提出具體建議。水溫應控制在攝氏37至40度之間，一旦超過45度，將對血管調節能力造成損害，特別是心血管疾病患者，過高水溫可能導致血壓急遽變化。泡澡時間方面，兒童建議不超過10分鐘，成人以15分鐘為宜，即使身體狀況良好，也不應超過20分鐘。泡澡期間應適時補充溫水，避免一次性大量飲水造成身體負擔。

為確保泡澡安全，民眾應注意以下事項：浴室必須保持良好通風，可留門縫或開啟排氣扇，防止缺氧情況發生。避免在空腹、飯後、服用降血壓藥物後或飲酒後立即泡澡，建議至少間隔一小時以上。老年人與兒童泡澡時，應有家人在旁陪同，浴室門鎖切勿反鎖，以便緊急狀況發生時能夠即時獲得協助。

此次事件提醒民眾，享受泡湯樂趣的同時，必須重視潛在的健康風險。適當的水溫控制、合理的泡澡時間，以及充足的水分補充，都是確保泡澡安全的重要因素。

