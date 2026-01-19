13歲少年泡澡20分鐘腦出血！醫驚揭致命關鍵：「1錯誤」讓血液濃稠如粥

大陸中心／陳佳鈴報導

一名13歲少年在公共澡堂僅泡了20分鐘，竟在搓背時突然昏迷倒地。（示意圖／pixabay）

各地天氣冷颼颼，許多民眾喜歡泡熱水澡祛寒，但當心「泡錯方式」恐釀成大禍！中國河南鄭州近日發生一起驚悚案例，一名13歲少年在公共澡堂僅泡了20分鐘，竟在搓背時突然昏迷倒地。緊急送醫搶救後，醫師赫然發現少年竟是嚴重的「腦出血」（出血性中風），而肇因竟然是泡澡時「水分流失過快」導致血液太過濃稠。

綜合陸媒報導，這名少年因天氣寒冷前往澡堂泡湯，當時池內水溫高達40度。少年在熱水中浸泡約20分鐘後起身搓背，卻突然失去意識暈倒。送往鄭州大學第一附屬醫院急救後，主治醫師診斷為腦出血。醫師分析，高溫環境導致人體大量出汗、脫水，加上少年在過程中完全未補充水分，造成體內血容量不足、血液變得異常濃稠，循環停滯進而誘發腦血管破裂。

醫師特別示警，兒童與青少年對高溫的耐受力較成人弱，長時間高溫浸泡極易引發休克；且男性若長期浸泡過熱的水，未來恐影響生育能力。

醫師也提醒「保命泡澡守則」！「控制水溫與時間」： 理想水溫應介於37至40℃，超過45℃恐成心血管殺手；兒童泡澡建議以10分鐘為限，成人亦不宜超過15至20分鐘。「隨時補水」： 泡澡前後及過程中應補充溫開水，避免血液濃稠，但切勿大口猛灌。「注意通風與時機」： 浴室務必保持通風防缺氧；避免在空腹、飯後、酒後或服用降血壓藥後立即入浴。

另外，老人與小孩泡澡時最好有家人陪同，且門鎖切勿反鎖，以便發生突發狀況時能第一時間求援。

