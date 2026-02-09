13歲少年為870元「殺同學埋屍」 犯案細節曝光

中國河北省三名國中生因同學手機裡有191元人民幣（約新台幣870元）將其殺害。（示意圖／翻攝自Pexels）





太狠了！中國河北省邯鄲市肥鄉區2024年3月發生一起震驚社會的未成年謀殺案。三名平均年齡僅13歲的國中生，竟因同學手機裡有191元人民幣（約新台幣870元）將其殺害，並將屍體埋起。案件審理完畢後，判決近日出爐。

手機191元釀命案

根據陸媒《政事兒》報導，最高法院民事審判第一庭法官趙俊甫表示，案發前，一名張姓加害人得知被害人手機裡有幾百元零錢，便提議殺害被害人後平分錢款。張姓加害人事先挖好坑，並在案發當天將被害人騙至現場殺害並埋屍。張姓加害人將被害人手機中的191元（約新台幣870元）轉出，一半分給李姓加害人，並指示馬姓加害人砸毀手機卡。

趙俊甫指出，在共同犯罪中，張姓加害人是提議殺人並糾集他人參與，並在殺人過程中直接致人死亡，因此被認定為主犯，法院依故意殺人罪判處其無期徒刑。李姓加害人積極參與犯罪預謀和實施殺人，也是共同犯罪的主犯，罪責次於張姓加害人，被判有期徒刑12年。馬姓加害人則未參與犯罪預謀，也未實施具體加害行為，案發後也未分得贓物。根據其犯罪情節，相關部門依法對其進行專門矯正教育。

法律修正案明確依據

事實上，中國近年來部分嚴重暴力案件，當事人因未達法定刑責年齡而免於承擔刑事責任，引發社會廣泛關注。《中華人民共和國刑法修正案（十一）》自2021年施行後，對此類案件提供了明確法律依據。

最高法院民事審判第一庭副庭長蔡金芳表示，中國對未成年人犯罪堅持教育感化挽救的方針，但對犯罪情節惡劣、後果嚴重、主觀惡性深的案件，仍會依法懲治，以彰顯司法公正。

