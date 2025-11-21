13歲少年翹課半年家屬找嘸人 警協尋竟是被怪叔叔拐騙到中部 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導

台北市萬華區一名就讀國一的少年阿倫（化名），透過網路交友認識一名住在中部的35歲男子傑夫（化名），2人不但經常一起出遊，雙方甚至聲稱是彼此的對伴侶，直到今年6月，阿倫突然不知去向，又與家人失聯，家屬懷疑阿倫被傑夫帶走，於是報警，警方歷經5個月的追查，日前在中部找到阿倫並將他帶返台北，同時逮捕涉嫌誘拐阿倫的傑夫。

警方調查，傑夫平時都在中部活動出沒，他今年5、6月間透過交友軟體認識13歲的阿倫，雙方也聊得火熱，傑夫為此還多次北上找阿倫，阿倫的部分親友也都見過傑夫。

不過今年6月，阿倫卻突然離家出走，不知去向，家人也無法與他聯繫上，家屬懷疑阿倫可能遭傑夫拐騙，立刻報警請求協尋，警方調查發現，傑夫跟阿倫有金錢上的往來，住在中部期間都由傑夫照顧生活起居，不排除2人有發生過性關係。

警方在經過5個月左右的搜尋後，日前在中部傑夫住處找到2人，也將2人帶回台北，訊後依《兒童及少年性剝削防制條例》、略誘等罪嫌，將傑夫移送地檢署偵辦。

照片來源：示意圖。《視覺中國》

