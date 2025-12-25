13歲少年護母慘遭刺死 凶嫌開瓦斯自爆亡

13歲少年疑似在保護母親時遭母親前男友刺死。（示意圖／PhotoAC）





葡萄牙托馬爾市驚傳悲劇，13歲少年阿爾菲·哈萊特（Alfie Hallett）疑似在保護母親時遭母親前男友刺死。阿爾菲身上多處刀傷，母親則是唯一生還者，凶嫌岡薩洛·卡瓦略（Goncalo Carvalho）疑似在案發後開瓦斯自爆身亡。

根據《每日郵報》報導，阿爾菲和母親遭岡薩洛攻擊，阿爾菲身中多刀當場死亡，阿爾菲母親身上有被束縛及攻擊痕跡，凶嫌岡薩洛在警方圍捕下開瓦斯自爆身亡，爆炸還波及一名員警受傷。

阿爾菲祖母琳達·哈萊特（Linda Hallett）表示，阿爾菲在母親離婚後跟隨母親移居葡萄牙，之後祖孫曾經失去聯繫數年，她回憶阿爾菲是「可愛、溫柔且心地善良的孩子」，她相信阿爾菲是在「試圖保護母親時喪命」。

據了解，凶嫌岡薩洛有殺人罪前科，曾因為刺死另名男子服刑14年。葡萄牙國家共和衛隊（GNR）指出，阿爾菲母親成為本案唯一倖存者，她與岡薩洛過去曾因家暴事件在當地受到警方關切，這起事件也引發外界對家庭暴力和青少年安全的關注。

