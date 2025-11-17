13歲就胖到85kg！可藍自創「柳丁減肥法」狂減35kg 醫警告：種下易復胖因子

藝人可藍以模特兒身分出道，曾出書分享自己從85公斤成功瘦身的經歷，近日上節目《新聞挖挖哇》再度分享細節。她透露，當時使用的是自創的「柳丁減肥法」，花費4年順利地瘦下35公斤，看似相當有效，卻也被醫師指出「容易復胖」。

可藍透露，小時候自己其實非常瘦弱，是一直到上了小學之後，發現營養午餐比家裡的飯菜好吃，便越吃越多，身材也越來越胖，13歲時已經達到85公斤。當時家人警告她再吃下去「會死掉」，她也發現自己真的走幾步路就會心臟不舒服，因為對死亡的恐懼，終於下定決心開始減肥。

可藍吃午餐前會先吃柳丁，早晚餐更是除了柳丁之外什麼都不吃。（圖片來源：YouTube 新聞挖挖哇！）

然而當時年紀小，對於減重還不是很有概念，可藍試過破百種偏方，包括多刷牙、纏手指等等，後來還自己研究出「柳丁減肥法」：一天三餐都只吃兩顆柳丁，午餐會再加上便當，但一定要先吃柳丁抑制食慾，之後才開始吃正餐，早餐跟晚餐吃完柳丁後則不再碰任何食物。靠著這個方法和運動輔助，她在4年內就成功瘦下35公斤！

不過，家醫科減重醫師羅佳琳指出，這種減肥方法「會種下未來容易復胖的因子」，因為可藍都是在空腹時吃柳丁，導致糖分吸收更快，也就不太會改變胰島素的數值。所幸可藍沒有打成果汁，都是直接食用柳丁，這樣至少還有纖維可以延緩升糖速度，但用柳丁取代正餐依然不是個長遠減肥的好方法。

羅醫師指出，其實柳丁最具營養價值的部位是皮，因為柑橘類食物的皮富含檸檬C，對於身體脂肪代謝很有幫助。如果想要攝取檸檬C，可以削一點檸檬皮拌在食物裡，或是直接將整顆檸檬切片拿去煮，稀釋後再拿來喝即可，不過食用前需要將皮清洗乾淨，以免農藥殘留。

