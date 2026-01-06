13歲明星長頸鹿「遭門夾頸身亡」！第3隻寶寶即將出生 多倫多動物園最心碎元旦

13歲的Koki在元旦因意外不幸離世。（翻攝The Toronto Zoo 臉書）

加拿大多倫多動物園（Toronto Zoo）新年就傳出悲劇事件，園內13歲的雄性馬賽長頸鹿「Kiko」，在探索棲地時被門夾到頸部，不幸喪命。

探索新環境竟成奪命關鍵？ 馬賽長頸鹿頭部結構多特殊？

根據《People》報導，多倫多動物園在臉書發布聲明，宣布Kiko已在元旦過世。貼文寫道：「2026年以最令人心碎的方式展開，我們失去了備受喜愛、年僅13歲的雄性馬賽長頸鹿Kiko。」

園方說明，事故發生在1月1日下午，當時依照日常照護流程，開放Kiko進入棲地後方的一處新區域活動。生性好奇的Kiko一如往常探索環境，卻不幸被一扇正在開啟的門卡住。聲明指出，馬賽長頸鹿的頭部結構相對脆弱，由約180公分的頸部支撐頭部，因此增加受傷風險。

廣告 廣告

Koki是多倫多動物園的明星動物。（翻攝The Toronto Zoo臉書）

園方表示，雖然動保團隊第一時間趕到現場處理，但Kiko在受困後驚慌掙扎，最後受傷喪命。這起事故對動保團隊而言格外沉重，因為他們已經數千次安全完成過長頸鹿移動作業，從未發生類似意外。

才治療完足部傷勢就發生悲劇？ 瀕危物種在野外處境同樣嚴峻？

事實上，近幾個月來，動保員才剛為Kiko提供特別照顧，協助治療牠的蹄部與足部傷勢，期待牠能完全康復。園方坦言，這樣的結果讓所有工作人員都難以承受。目前多倫多動物園的健康與安全服務團隊，已開始調查事故原因，表示未來將以此謹惕，避免類似悲劇再度發生。

Koki深受民眾喜愛，卻發生意外過世。（翻攝The Toronto Zoo臉書）

動物園工作人員對Koki離世感到相當哀傷。（翻攝The Toronto Zoo臉書）

園方也說明，馬賽長頸鹿在野外的處境同樣嚴峻，牠們曾是最常見的長頸鹿亞種，如今全球數量僅剩約4萬3,000隻，於2018年被國際自然保護聯盟列為「瀕危」物種，過去30年間族群數量銳減近5成。

而Kiko於2012年出生於美國南卡羅來納州的格林維爾動物園（Greenville Zoo），2015年來到多倫多動物園。在動物園的繁殖計劃下，牠與雌性長頸鹿Mstari配對，已成功繁衍兩隻幼崽，第3隻預計將於今年初出生。園方表示，未來將持續支持正處於懷孕後期的Mstari。

更多鏡週刊報導

有片／男子硬要在海洋館抽菸！遭小白鯨「噴水教訓」 全身濕透超糗

有片／小貓「越獄」飛機上逛大街！空服員抱著走 14萬網友融化：幫他加薪

人類的GG「外觀太普通」？ 科學家揭：其實是演化奇葩！