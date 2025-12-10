13歲母獅血尿！壽山動物園跨縣市求助斷層掃描儀診斷

近日高雄壽山動物園一隻13歲母非洲獅出現血尿、陰道異常分泌物等病狀，9日特別送至屏科大附設獸醫教學醫院城中院區、接受全台罕見的高階電腦斷層檢查。（屏科大提供／謝佳潾屏東傳真）

近日高雄壽山動物園一隻13歲母非洲獅出現血尿、陰道異常分泌物等病狀，但園內的X光儀器在檢查大型動物上會受限於穿透度，導致難發現細微異常，所幸屏科大附設獸醫教學醫院城中院區有全台罕見的高階電腦斷層設備，也就是全台唯一可承重300公斤的160切電腦斷層掃描儀，為此，園方9日特別送母獅前往屏東檢查，以釐清是否存在潛在疾病。

壽山動物園表示，近日發現母非洲獅出現血尿及陰道異常分泌物等相關病史，而因母非洲獅屬大型動物，在園區X光檢查上受限於穿透度，較難發現細微異常，因此為釐清是否仍有潛在疾病，特別將獅子運送至屏東市區、與屏科大動物醫院團隊攜手進行電腦斷層檢查，並進一步研討後續醫療方向。

屏科大獸醫教學醫院院長林莉萱指出，此次為母非洲獅檢查，是啟用獸醫院全新購置的160切電腦斷層掃描儀，該儀器是國內獸醫界唯一床台承重可達300公斤的設備，屬於目前台灣少見可支援大型動物檢查的高階影像設備，同時也率先導入AI智能影像技術，可因應不同動物體型獲得最佳影像品質。

林莉萱進一步表示，整個過程由屏科大獸醫教學醫院醫療團隊共14位小動物外科、影像科獸醫師、8位獸醫學系學生、壽山動物園獸醫師等，不僅事前詳細規畫動線及人員分工，以確保運送、麻醉與檢查流程順利進行，而檢查時也同步進行血液檢查與健康評估，以確認動物整體健康狀態，獅子在檢查後順利甦醒並返回園區持續觀察。

她強調，屏科大獸醫教學醫院長期參與不同物種動物的醫療服務，建構完整的臨床醫療量能，此次協助壽山動物園獅子進行高階影像檢查，不僅展現醫院在大型動物影像診斷上的能力，也體現多年共同守護動物健康的成果。

壽山動物園也回應道，未來園方將持續深化雙方合作，讓園區動物都能獲得最好最專業的醫療照護資源。

