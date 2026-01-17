13歲無病少年泡澡20分鐘竟中風昏迷 醫師揭釀不幸原因示警「許多人常犯」

一名少年泡湯後竟突然暈倒，送醫檢查竟發現腦出血。（示意圖，photoAC）

冷颼颼的天氣，大家都想泡熱水澡，但背後可能藏著危機。中國河南鄭州一名13歲少年在澡堂泡湯20分鐘，竟然在搓背時突然昏倒。家人緊急將他送往醫院救治，沒想到診斷結果竟是腦出血。

2原因導致少年泡澡中風

綜合陸媒報導，河南一名少年在公共澡堂泡澡後當場暈倒，緊急送去鄭州大學第一附屬醫院急救後，發現他因脫水導致血液太濃，引發腦出血。主治醫師深入了解後指出，澡堂內的溫度高達40度，加上少年在泡澡過程中完全沒有喝水。這導致他體內的血容量不足，血液變得異常濃稠且循環停滯，最終誘發腦出血。

小朋友泡澡應注意哪些事項？

醫生特別警告，小朋友對高溫的耐受力較弱，若長時間浸泡，嚴重時甚至會引發休克。男性長期泡熱水，未來甚至可能影響生育能力。正確的泡澡守則首重溫度與時長，理想的水溫應維持在37至40℃之間，一旦超過45℃就可能傷害血管調節能力，對心血管疾病患者來說更是血壓炸彈。時間分配上，小孩以10分鐘為限，成人15分鐘，即便體力再好也別泡超過20分鐘，並記得隨時補充溫水，千萬別一口氣猛灌。

泡澡注意事項

想要泡得健康，有幾個保命重點需要注意，浴室應保持空氣流通，留個門縫或開排氣扇通風，嚴防缺氧風險；避免在空腹、飯後、吃降血壓藥後或酒後立刻入浴，最好間隔1小時以上。老人與小孩泡澡時務必有家人陪同，門鎖千萬別反鎖，才能在突發狀況發生時第一時間求援。

