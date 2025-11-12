13歲男學生不滿遭同學長期霸凌 持刀猛刺對方「推入水中」驚悚過程曝光

13歲學生不滿遭同學霸凌，猛刺對方「推入水中」驚悚過程曝光。圖／翻攝自微博

校園霸凌不僅會造成他人身心創傷，也可能給自己惹上麻煩！越南一名年僅13歲的男同學，因不滿遭到同學長期霸凌、嘲笑，與對方約到公園湖邊談判，雙方衝突一發不可收拾，他竟拿出水果刀猛刺對方並推下水池，驚悚過程全被監視器錄下。警方表示，男學生行為已構成「謀殺罪」，不過因未成年，將另行處理。

綜合外媒報導，事發於5日下午，越南一名13歲男學生與同學約好，放學後到公園湖邊進行談判，雙方發生口角，男學生竟從書包掏出預先藏好的水果刀，朝對方一陣猛砍，兩人一番扭打後，男學生將對方推入水中，倉皇逃離現場。

附近路人聽聞爭吵聲，隨後又聽到巨大的落水聲，趕緊上前查看，竟發現男學生落水，且背部、肩膀有多處刀傷，趕緊將人救起並報警送醫，所幸男學生經治療後已脫離險境，整起驚悚過程全被路邊監視器錄下。

調查指出，該名施暴的男學生長期遭到霸凌，相約對方到公園談判，事發前曾警告對方停止取笑、辱罵自己與家人，豈料對方仍不聽勸，一氣之下拿出水果刀猛刺對方，並將對方推入水中。警方表示，該行為已構成謀殺罪，不過男學生年僅13歲，年齡未滿刑責標準，後續將交給法院判斷。

《鏡報》關心您： ◎拒絕暴力 請撥打110 ◎反校園霸凌專線：1953 ◎反職場霸凌專線：1955 ◎法律扶助基金會：(02)412-8518



