13歲童被迫開槍處決殺人犯「現場8萬人圍觀」 塔利班令兒童執行死刑全球震怒

阿富汗塔利班於霍斯特省體育場舉行公開處決，超過8萬人現場觀刑，引發國際譴責。（示意圖／達志／美聯社，下同）

阿富汗東南部霍斯特省（Khost）近日舉行一場引發國際譴責的公開處決，塔利班政權強迫一名年僅13歲的男童，親手處決一名被判謀殺其家族13名成員的男子，場面在超過8萬名男性觀眾面前上演，宛如中世紀式的公開處刑，引發人權團體抨擊為「殘忍且不人道」。

處決現場被嚴格管制拍攝，仍有民眾從體育場外錄下大批群眾聚集畫面。

根據《獨立報》（The Independent）報導，遭處決的男子為帕克提亞省（Paktia）居民，與另外兩人被指控蓄意殺害該名男童的13位親屬，死者中包括多名婦女與孩童。案件歷經阿富汗三級法院審理，初審、上訴至最高法院，最終均判處死刑，塔利班最高領袖希巴圖拉‧阿洪札達（Hibatullah Akhundzada）亦核准執行。

廣告 廣告

塔利班表示，依據伊斯蘭教法，被害者家屬有權選擇寬恕或求償以替代死刑，但死者家屬堅持判決執行。霍斯特省警方發言人穆斯塔格菲爾‧戈巴茲（Mustaghfir Gorbaz）指出，執行槍決的是死者家族的一名親屬，也就是年僅13歲的倖存男童。

年僅13歲的男童被迫在大庭廣眾下執行死刑，畫面震撼全球。

根據塔利班控制的最高法院聲明，處決儀式結束後，現場進行祈禱，內容包括「國家安全加強、人民享有正當權利、伊斯蘭教法有效施行」等訴求。據悉，塔利班禁止民眾攜帶手機進入體育場，但外部仍有人拍攝到現場聚集成千上萬人的畫面。

此外，另外兩名涉案者亦已被判死刑，但由於部分被害者繼承人當天未出席，處決尚未執行。這起事件是塔利班自重新掌權以來所執行的第11起死刑。塔利班政府依據其嚴格解釋的伊斯蘭教法，對殺人、通姦、竊盜等罪行祭出包括死刑、截肢、鞭刑等刑罰。

自2021年塔利班重新奪權後，該政權亦持續打壓女性權利，禁止女性就讀中學與大學，並排除女性參與多數職場工作，引發國際廣泛譴責。聯合國駐阿富汗人權特別報告員班奈特（Richard Bennett）於執行當天稍早曾在社群平台X（前推特）發文，表示已接獲公開處決即將發生的通報，並呼籲塔利班立即中止執行。

塔利班執政下持續依伊斯蘭教法實施死刑、截肢與鞭刑，引發人權團體關注。（圖／翻攝自X，@Independent）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

清潔員送電鍋給拾荒婦淪貪污犯 Cheap轟司法僵化「法律在懲罰好人」

國教輓歌1／退休卡關又遭「校事會議」圍剿 新竹女師魂斷校園血諫冤情

病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP