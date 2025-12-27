13歲童遭班導打巴掌！視力衰退「只剩0.08」 法院判決出爐

中國一名13歲男童遭班導師打巴掌，視力出現衰退。圖／翻攝自強風新聞

2023年中國河北省張家口市一名13歲男童原本就有視力問題，卻遭到班導師體罰連續掌摑臉部，導致男雙眼視力衰退剩下0.08，即使接受多次手術仍沒有改善。家屬一狀告上法院，法院裁定學校需要賠償醫藥費，以及傷殘賠償金70.6萬人民幣（約新台幣300萬元）。

據《強風新聞》報導，河北一名13歲的小學男童出生於2010年，由於父母以打工維生，家庭經濟狀況有限，在2019年時出現視力問題，2020年在醫院檢查時發現視網膜脫落，儘管接受多次手術，情況卻未得到改善。家長曾多次提醒班導師，切勿對男童的頭部施加外力。

沒想到2023年3月班導師仍對男童體罰，連續掌摑男童臉部，導致他眼部不適。隨後男童被診斷出右眼視網膜剝離、青光眼、玻璃體積血等症狀。在緊急住院進行手術後，男童的視力仍然持續下降，日常生活、學習受到嚴重影響，性格變得孤僻，家人為了照顧他，需要長期在家陪伴，目前男童處在休學狀態，日後預計要送往特殊教育機構就讀。

事後家長希望追究教師刑事責任，一狀告上法院，2024年12月，法院委託司法鑑定機構，隊年庭進行鑑定，發現外傷與男童原有的眼部疾病可能有共同作用，導致男童的右眼視力降至0.08，符合重度視力損害，雙眼傷殘等級被綜合評定為九級。

2025年9月法院作出判決，判校方必須支付男童醫藥費、傷殘賠償，以及精神賠償金，總計70.6萬人民幣，校方表示願意賠償，但先前曾在男童治療期間曾墊付過醫藥費，因此希望返還部分墊付款，不過法院認為男童沒有錯，校方應該承擔全部責任。

另外，法院指出，班導師明知學生存在眼部疾病，還實施掌摑體罰，有高度過失，對學生造成身心不可逆的傷害。但是家屬主張長期照護費，因缺乏專業機構意見，未予支持。對此，男童家屬大嘆，目前仍然需要長期陪伴孩子，「這件事沒有贏家，聽說老師被停職至今。最大的希望，就是弟弟盡快走出陰影，回歸正常生活」。



