13歲粉絲重病提「1請求」！1300萬大胃王YTR超暖心：吃10個漢堡捐5千萬

南韓一名擁有1300萬訂閱的大胃王YouTuber，捐出5千萬韓元。圖／翻攝自 tzuyang쯔양

南韓一名擁有1300萬訂閱的大胃王YouTuber「Tzuyang」，日前在頻道上傳一則標題為「吃一個漢堡就捐500萬韓元（約新台幣11萬元）」的影片。Tzuyang透露，最近有名年僅13歲正在跟疾病抗爭的小粉絲，請求她拍攝「幸運漢堡」吃播，因此她決定每吃一個漢堡就捐出500萬韓元。

26日Tzuyang在YouTube頻道中上傳一則影片，影片中她透露，有一名正在與疾病抗爭的13歲小粉絲，在Tzuyang的影片底下留言說，「我每次做手術、每次疼痛難忍的時候，都會看妳的影片來戰勝痛苦」，並請求Tzuyang能夠拍攝以麥當勞「幸運漢堡」作為主題的吃播。

事實上，南韓麥當勞的幸運漢堡每賣出1份，就會捐出100韓元（約新台幣2.2元）。這名小粉絲表示，希望可以藉由幸運漢堡吃播，讓生病的孩子能夠早點康復，他還補充說，「如果壓力太大的話，不吃也沒關係」，這既暖心又貼心的發言，打動不少網友。

Tzuyang最終捐出5千萬韓元。圖／翻攝自 tzuyang쯔양 YT

小粉絲的留言也釣出Tzuyang出面回應，表示「非常感謝你告訴我有這樣一個捐贈活動」，她還說最近為了紀念訂閱人數突破1300萬人，一直在想著要做更有意義的事情。

於是Tzuyang決定要拍攝吃漢堡捐錢的企劃，她指出，只要每吃完一個漢堡，就會捐出500萬韓元。拍攝當天Tzuyang吃了7個漢堡、工作人員則吃了3個漢堡，因此總計她將捐出5千萬韓元（約新台幣110萬元）。Tzuyang在影片中鼓勵小粉絲，「我知道留言的那位小朋友正在接受艱難的手術，但我希望他早日康復，這樣我們就能一起享用美食了」。

影片最後，Tzuyang前往首爾峨山醫院捐贈5千萬韓元，並獲頒感謝狀，這筆捐款將用於小兒患者的醫療費用，以及兒童病患的治療與研究，還有設施改善等用途；而小粉絲看到影片後則再次留言說，「謝謝妳，我現在一邊住院一邊看這個影片」。



