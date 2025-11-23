13歲腭裂少年全英文演說 鼓勵顱顏缺陷患者勇敢做自己

13歲腭裂少年宋晨希說道，「我分享我喜歡的顏色給所有人，也希望大家都能過著多彩而且充實的人生。」

大方用全英文演說，面對台下絲毫不怯場，他是13歲的腭裂少年宋晨希，出生時因腭裂動過修補手術，家人一度擔心他的咬字發音，但如今他以流利英文自信演講，鼓勵更多顱顏孩子，還決定要把這筆獎學金捐出去。

羅慧夫顱顏基金會董事長柯雯青指出，「腭裂的病人，他們的障礙就是在語言，這個對於這樣有語言大概不足的病人，但是他們願意用演講口說來表現自己，我覺得這件事情是給大家一個很大的勇氣。」

廣告 廣告

2002年起開辦至今的得福獎助學金，陪伴先天顱顏缺陷的患者，在課業或才藝等各個領域發光發亮，今年全台共有228位顱顏孩子獲獎，基金會希望藉由頒獎，讓孩子在求學階段更有自信和勇氣，也有小耳症患者選擇把這份與眾不同活成自己的力量。

22歲小耳症青年蔡承祐提及，「小耳症對我來說現在已經是一個獨特的印記，我認為小耳症對我來說算是一個正向的事情。」

每位顱顏孩子，都有屬於自己的生命體會和故事，他們用自己的方式證明差異不是限制，而是照亮人生的另外一種可能。

更多公視新聞網報導

達利展睽違9年再登台 展出但丁《神曲》等121件真跡

身心科醫師指孩童行竊成因複雜 師長應透過輔導機制解決

吳憶樺週五抵台 叔叔家鄉味迎接

