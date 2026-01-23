13歲鬆獅犬跌倒動手術 「二次骨折」休克不治

13歲的鬆獅犬妞妞是主人的心頭肉。（圖／東森新聞）





新竹有隻13歲的鬆獅犬叫做妞妞，平常乖巧也很親人，然而在月初，牠因為跌倒骨折，所以送醫進行全身性麻醉手術，一開始狀況良好，但術後第三天，院方卻說因為不熟悉習性，妞妞一直動造成單側鋼板支撐不了，釀成二次骨折，緊急開了第二刀，術後兩度休克後不治。

飼主：「妞妞要吃吃吃肉乾，吃肉肉吃肉肉嗎肉肉，還是要出去出去喔。」

蓬鬆毛髮像棉花糖一樣，一雙水汪汪眼睛，滿眼都是最愛的主人，聽到關鍵字還歪著頭想理解超可愛。

飼主：「他也這樣給他抱欸，頭還埋進去欸，好可愛喔。」

13歲的鬆獅犬妞妞是主人的心頭肉，但如今卻沒辦法再將愛犬抱在懷裡。

飼主：「我們等下一定會帶你回家，一定會，但是你等下看到火，看到亮亮的，我們叫你跑的時候你一定要跑。」

怎麼也沒想到，月初妞妞受傷骨折，送醫治療卻沒辦法將愛笑的妞妞活蹦亂跳的帶回家。

飼主：「牠其實很乖，都不會有任何的反抗，牠跌倒當下牠也沒有哼哼叫，所以我就非常心疼牠。」

講到最後忍不住哽咽，畢竟看到愛犬下半身剃光毛，還留下長長的手術疤痕，怎能不心痛。

飼主表示，6號妞妞因為跌倒送到新竹某獸醫醫院治療，執行全身性麻醉的骨折手術，隔天完成手術狀況良好，但9號卻被院方告知，因為單側鋼板支撐不了，造成妞妞二次骨折，10號再次全身性麻醉手術，改以雙鋼板支撐，11號第一次休克搶救回來後，15號卻又再次休克。

飼主：「到後面（1月）15號的時候，妞妞發生第二次的休克，醫院就說他們真的沒有人力，再負荷妞妞。」

飼主表示，院方告知牠，因為不清楚狗狗習性，而妞妞一直想站起來，加上體重比較重，導致原本的單側鋼板支撐不了，才會帶來二次傷害，但飼主表示過去都是在同一間動物醫院就診。

遭控訴的動物醫院不願受訪，只低調回應會跟飼主協商。但陪伴10多年的妞妞離世，對飼主來說就像親人一樣，恐怕還是難以接受。

