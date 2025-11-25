「13神級女神」本週末來台！睽違3年「AV救世主」高橋聖子復出回歸

娛樂中心／綜合報導

第二回《TOP女神台北感謝祭》將於本周末登場。（圖／翻攝自TOP 女神感謝祭臉書）

成人界2025年最終壓軸盛事第二回《TOP女神台北感謝祭》即將於本週六、日（11月29日、30日），在台北三創生活園區登場。以「秋冬感謝季」為主題，陣容堪稱歷年最強，共邀請13位日本超人氣當紅女優來台，最受矚目的亮點，莫過於「AV 救世主」高橋聖子睽違3年回歸，讓粉絲直呼「這根本是神級卡司！」

主辦單位奧視Ours HD 與日本 Pierrot繼澳門成人展後再度攜手打造，並透露該次活動不僅規模全面升級，現場將設有多重互動展區，包括見面簽名、拍立得合影、周邊商品販售與「攝影體驗區」，讓粉絲能近距離與偶像互動。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

久違3年「AV救世主」高橋聖子復出露面，她專屬互動場擠爆粉絲。（圖／攝影龐文宏提供）

官方釋出的主視覺名單星光熠熠，除了高橋聖子，本屆還有「現象級女神」紫堂留衣、「黑白AV廚神」川越鈴子、「AV版迪麗熱巴」白峰美羽、「純慾女神」善場麻美、唯井真尋、栗山莉緒、宮西光、藤田柚子、水端麻美、美咲佳奈、日下部加奈與吉根柚莉愛等 12 位「殿堂級女神」聯袂登場。主辦方強調，《TOP 女神台北感謝祭》核心仍是「感謝粉絲支持」，希望打造亞洲最具誠意的成人娛樂品牌。

日本人氣AV女優今年初重磅出席第一回《TOP女神台北感謝祭》活動。（圖／記者鄭孟晃攝影）

高橋聖子日前接受《三立新聞網》採訪時透露，這3年的時間她暫時放慢腳步，專注在生活與學習。「我在家練做菜、學吉他，讓自己慢慢恢復平衡。」她笑說雖然沒有嚴格節食，但靠著簡單的作息與飲食節制維持好狀態，「媽媽給的體質幫了大忙。」她也坦言：「真的很想念台灣的粉絲，希望能親自對大家說謝謝。」同時透過社群向台灣粉絲喊話：「這次我真的會來，請等我回來見面！」

