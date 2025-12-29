13秒影片曝！解放軍圍台軍演 無人機「俯瞰台北101」太震撼

解放軍今（29日）宣布開始進行「正義使命-2025」環台軍演，《中國軍號》微博剛剛放出解放軍無人機俯瞰台北101的影片。

《中國軍號》微博剛剛放出解放軍無人機俯瞰台北101的影片。（圖取自《中國軍號》微博）

解放軍東部戰區今日宣布在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習，更預告將於30日進行實彈射擊。中國海警局也宣布，福建海警在台灣周邊鄰近海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查。

因應共軍環台軍演，海軍進行相關戰備部屬，圖為左營號驅逐艦現身高雄港整備。（圖/資料照）

《中國軍號》微博在剛剛放出一段13秒影片，內容是解放軍無人機俯瞰台北101的影片，而台北101背後還可清晰看到有飛機飛行的畫面。

針對解放軍東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演，國防部指出，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。

