13米聖誕主樹點燈 靈感來自浪漫威尼斯

不用出國就可以感受義大利水都-威尼斯的風采，企業在台舉辦年度聖誕節大型點燈活動，同時規劃了許多主題裝置，呈現著名的水上地標、絢麗宮殿與獨特的工藝，展現城市豐富的人文之美。

點亮13米高聖誕樹，今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於浪漫水都「威尼斯」。

民眾：「這邊的聖誕樹，就是每一年燈光都很漂亮，然後就是做得很華麗，整體看起來都很好打卡拍照，然後就是有一些互動的裝置。」

民眾：「今年的市集做得蠻棒的，就是可以跟朋友來互動。」

絢麗的聖誕主樹之外，現場也規劃了許多主題裝置，其中這座還原巴洛克建築傑作-安康聖母殿，更是吸引目光。

民眾：「好像一秒來到威尼斯的感覺，尤其是那個背面那個大螢幕，然後裡面就像是，直接整個人來到水上之都的感覺，書店裡面其實就是那個沉船 貢多拉，對 那裡面其實裝滿 滿滿的書，我覺得整個畫面，那個氛圍感很重 我覺得很棒。」

以跨文化的創意設計，企業將威尼斯的浪漫、人文與藝術帶進台灣，成為話題亮點，也讓民眾不出國，就能沉浸在濃厚夢幻的聖誕氛圍。

