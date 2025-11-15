13米聖誕樹亮燈雪花秀絕美必拍！北高兩地愛Sharing威尼斯貢多拉公主體驗平安夜晚會一次看

文 / 景點+ 秀智整理報導

統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」，11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創聖誕經典！今年以「威尼斯」為主題城市，呈現浪漫水都的獨特魅力，13米高聖誕樹與氛圍感滿滿造景，今年歲末聖誕節一定要前往踩點、打卡！

圖 / 統一愛 · Sharing，以下同

每年愛．Sharing都會選擇一個異國城市作為主題，今年則帶領大家一起前往義大利的水都「威尼斯」，一座人文藝術底蘊深厚的城市，將著名的水上地標、絢麗宮殿與獨特工藝結合，如華麗狂歡的面具節、淒美的嘆息橋、優雅的貢多拉船、璀璨的慕拉諾島玻璃製品以及色彩繽紛的布拉諾島！

同時，今年「愛．Sharing」將邁入第10年！為感謝消費者10年來共同分享與參與，統一企業集團特別推出「10年有愛，10倍分享」活動，期間於統一集團指定通路消費即享點數10倍贈，更有機會獲得DREAM PLAZA 20萬元購物金及台北W飯店住宿機

13米聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體與四季協奏曲的美妙樂章，動態的設計結合威尼斯的浪漫與華麗，表現這座城市豐富的人文之美。

聖誕主樹外，也規劃了更多主題裝置，展現聖誕節與威尼斯獨有的特色。台北時代百貨夢廣場，從大步梯開始就充滿了粼粼波光，廣場上的威尼斯總督宮、香氛花園與日落時分乘坐貢多拉船享受唯美的情定威尼斯，每個場景彷彿置身水都。

DREAM PLAZA旁興雅路上，橋與流光之城以尖塔橋、洛沃橋、麥稈橋為靈感，象徵永恆的愛情。大門則以巨大聖誕燈飾與威尼斯藍天與金色星星呼應，展現滿滿冬季夢幻。

高雄夢時代購物中心愛 · Sharing場景

高雄夢時代則有威尼斯大運河與著名的里阿爾托橋，營造河岸浪漫造景，一轉身，有貢多拉船伕、聖馬可飛獅、彩色玻璃工藝點綴，完整復刻彷彿置身於河岸，更以面具節為發想舉辦夢想狂歡嘉年華，會邀請各式表演者共襄盛舉，讓人們完全沉浸在威尼斯的熱情氛圍中！

【愛‧Sharing】主題燈區-統一時代百貨台北店/DREAM PLAZA

2025/11/14(五)～2026/1/1(四)

1.聖誕主樹Purple Wish (2F夢廣場)

今年，Purple Wish以精緻華美的面具，替夢廣場染上了一層狂歡氣息。四季協奏曲的樂章環繞在你我之間，猶如置身於音樂仙境。精緻的穆拉諾島玻璃工藝、莫內為之著迷的霧靄與水道、啟發香奈兒作品靈感的泊船柱，仰望13米高的Purple Wish，便能將美得令人屏息的威尼斯一覽無遺。邀請您親臨現場，感受魅力水都獨樹一格的聖誕風情。

主題燈光秀：11/14～1/1活動期間每日18:00-21:00整點演出。

2.徜徉威尼斯 (2F夢廣場、大步梯)

以威尼斯獨有的水都風情為靈感，走進水上與水下世界，探索這座城市多層次的風貌。裝置以當地精湛的玻璃工藝為靈感，妝點建築內部空間。中央廣場設有水幕表演，結合多媒體影像，呈現威尼斯的浪漫與獨特魅力，一同「徜徉威尼斯」。

活動期間11/15-11/16、12/20～12/21，凡現場參加燈光活動遊戲挑戰成功者，即有機會獲得好禮(每日限量75份)。

3.威尼斯嘉年華 (2F夢廣場)

威尼斯是漂浮於水上的藝術之城，畫作在牆上低語，訴說著昔日的繁華與浪漫。乘坐奇幻貢多拉海盜船，彷彿駛過蔚藍運河來到總督宮前，邀您戴上華麗面具，親臨一場獨一無二的威尼斯嘉年華！

活動期間11/15～1/1，平日16:00-21:30，假日14:00～22:00，憑統一時代百貨/DREAM PLAZA不限金額發票，或掃描現場QR Code進入愛‧Sharing官方網站統一麵包活動頁面，即可免費乘坐「奇幻貢多拉」ㄧ次。

4.香氛花園 (2F夢廣場)

以香氛為靈魂，融合義大利花園的浪漫語彙，營造一座既古典又具優雅氣息的香氛花園。巨型香水瓶宛如走進中世紀威尼斯氣味旅程的入口，穿越時光步道，體驗威尼斯香料貿易的鼎盛繁華，感受異國香料的迷人氣息。

在這座花園中，時間與氣味交織，讓人於芬芳霧影間透過嗅覺深入感受香料與香水的故事，展開一場穿越時空的香氛旅程。

活動期間11/15～12/28，每週五、六、日14:00～20:00，掃描現場QRcode進入愛‧Sharing官方網站茶裏王活動頁面，即可免費參加抽卡活動，獲得你的靈魂詩籤，還能挑選噴灑上喜愛的香氛，珍藏屬於你的香氛時刻。

5.緣定威尼斯 (2F夢廣場)

傳說定情戒起源於威尼斯，一對戀人在水都交換鑽石並許下諾言，融入了這個浪漫的傳統故事，並用鑽石的堅忍不摧，象徵愛的信念閃耀永恆。以一段傳說，一顆鑽石，將緣份與愛緊緊相繫，為愛啟程於威尼斯！邀請您踏入水都的浪漫篇章。

裝置物活動亮點：

1. 閃耀威尼斯燈光秀

2025/11/15起，每日18:00後整點，華麗燈光與星空交織，讓夜晚閃閃發光。

2. 鑽石走廊・心動瞬間互動體驗

2025/11/15起每日18:00後開放，教堂以鑽石切面營造絢麗光影，當您與摯愛同心觸碰鑽石，聲光即刻共鳴，見證心意相連的動人時刻。

3. 緣定威尼斯 對戒抽獎活動

2025/11/15起至2026/1/1 23:00 截止，於緣定威尼斯裝置物一起合影，並於【FB星巴克咖啡同好會】指定PO文下方，分享愛的誓言並完成貼文條件，即有機會獲得「緣定威尼斯對戒」。

6.威尼斯星光—面具派對 (1F忠孝路大門口)

一場神秘面具的狂歡節即將展開序幕，三種面具交織出一幅動人畫面:哥倫比娜引領狂歡、伏爾托隱藏線索、阿爾列金點燃歡笑，等待您走入其中揭開「水晶真實之眼」的秘密。除了引人注目的面具裝置，上方燈箱結合華麗立體雕塑，彷彿將威尼斯面具嘉年華的歷史輝煌凝固於光影之中，展現無與倫比的奢華與精緻，沉浸於這場視覺與歷史交織的盛宴。

活動期間11/15～1/1，每日18:00～21:00，每半小時音樂燈光秀。

7.安康聖母殿 (4F戶外平台)

浪漫的水都奇幻登場，入口以威尼斯船棧揭開序幕，沿途可見代表性的貢多拉與里阿爾托橋，彷彿漫步於運河之畔。穿過中央廊道，映入眼簾的是充滿歐洲節慶氛圍的聖誕市集，燈光與裝飾交織出濃厚的節日氣息。主建物以安康聖母聖殿為靈感打造，展現威尼斯獨有的藝術與建築之美；沉船書店的再現，更將文藝靈魂注入其中，讓人彷彿置身於歷史與夢境交織的奇幻國度。

活動期間11/14～1/1，拍照打卡上傳社群送CITY CAFE中杯美式乙杯/免費列印打卡照一張。(贈品數量有限，送完為止)

8.森下映雪 (1F忠孝東路人行道)

雪白光點灑落樹梢，宛若為林間披上了潔白的雪衣，純淨美景使人暫忘寒意，只想靜靜駐足，細賞這片冬日的溫柔。

9.璀璨愛戀 (1F忠孝東路下B1F階梯)

當愛情悄然而至，戀人眼中閃爍著萬千光芒。讓愛心隧道在你們甜蜜的氣息中綻放更奪目的光彩，見證屬於你們的璀璨愛戀。

10雪花漫舞 (2F-4F夢廣場戶外階梯)

在冬夜微光裡，片片雪花漫天飛舞，開啟聖誕佳節的浪漫篇章。走入奇幻雪景，在雪色中沉澱一身的疲憊與煩憂。

11.聖夜繁星 (2F夢廣場花圃)

夜幕低垂，一顆顆耀眼的星辰緩緩亮起，不只點亮夜空，也照亮內心純真的祈願。在聖誕星光下，悄悄向聖誕老人許願：願未來的日子，皆能如繁星般閃耀。

12.橋畔波光 (1F DREAM PLAZA興雅路人行道)

三座唯美古橋與澄淨水波，一靜一動，相互構築出如詩如畫的美景。不只吸引旅人來此一探究竟，也吸引愛侶在此許下永恆。

13.夢幻星河 (1F DREAM PLAZA松高路大門口)

漫步在無盡星海中，每一步，都是一段夢境的延伸。讓星光引領你，走進那片介於現實與幻想之間的浪漫宇宙。只要勇敢向前，你也能成為星河中最耀眼的光。

活動亮點

聖馬可廣場藝文漫步 (DREAM PLAZA 1F松高路大門口)

活動時間：11/15(六)～12/21(日)每週末下午

活動內容：每週末，皆有充滿歐洲風情的熱鬧雜技表演與優美音樂演奏，輪番在DREAM PLAZA大門登場，讓您彷彿置身於義大利的聖馬可廣場中，觀賞溫暖美好的聖誕演出。

愛‧Sharing平安夜 (2F夢廣場、DREAM PLAZA 1F興雅路)

活動時間：12/24(三)

活動內容：由創作才子「李浩瑋」與饒舌暖男「HowZ」擔任平安夜嘉賓，兩人透過音樂，傳達出細膩情感，隨著夢幻雪兒秀，陪伴大家度過平安夜。

【愛‧Sharing】主題燈區-統一夢時代購物中心

活動時間：2025/11/14(五)～2026/1/1(四)

1.聖誕主樹Purple Wish (1F時代廣場)

今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體與四季協奏曲的美妙樂章，動態的設計結合威尼斯的浪漫與華麗，表現這座城市豐富的人文之美。

主題燈光秀：11/15(六)-1/1(四)每日18:00～21:00整點播放

2.奇幻威尼斯(1F夢想廣場)

乘上象徵水都風情的貢多拉，沿著壯麗的大運河欣賞兩岸的經典建築。夜幕低垂，波光粼粼的倒影在地面閃爍，交織出夢幻的序曲，踏入這場專屬威尼斯的奇幻耶誕夜。

3.貢多拉星夜(1F戶外庭園)

在星光與水影交織的夜裡，里阿爾托橋靜靜橫跨於大運河之上，彷彿時間的見證者—「白色巨象」。聖馬可飛獅伴隨在側，引領您穿越歲月的波光，共賞威尼斯的星夜風華

4.光影殿堂 (B1 OPEN!水池)

十年的光影流轉，以威尼斯影展為靈感，讓回憶與夢想在聖誕夜綻放，展現歷年城市主題的光影故事，雪鈴兔波波溫柔登場，邀您踏上紅毯，細品時光裡的光影與歡笑。

5.書海奇遇 (1F UNIKCY前)

書香在水波間輕輕漂浮，一本本書堆疊成獨特的聖誕樹，貢多拉緩緩自書中航出，於書海間展開一場唯美的耶誕奇遇。

6.TURANDOT《杜蘭朵》公主徹夜未眠 (1F幸福廣場)

月光照映著威尼斯的波光蕩漾，帕華洛帝澎湃歌聲掩不住歌劇院布幕下醞釀著的愛與期待。在這徹夜未眠的時刻，邀請您戴上神秘面具，一起穿越時空化身《杜蘭朵公主》，體驗這場愛的饗宴。

【公主體驗活動】

2025/11/14(五)-2026/1/1(四)週末及假日限定場次，完成指定任務即可參與AI變身公主體驗。

7.星光威尼斯–巨星拱門 (1F藍鯨館外)

以四道LED拱門與融合水都威尼斯元素的流線紅毯，搭配閃耀奪目的巨型金獅，在五光十色的鎂光燈環繞下，打造燦爛絢麗的星光大道，一起感受威尼斯巨星般的沉浸式星光漫步體驗，一起華麗登場！除了可以在打卡牆留下專屬的主角時刻紀念照，還能把期間限定的轉盤好禮帶回家！

【星光之夜-紅毯特別派對】11/15(六)-11/16(日)18:30-21:00

星光總召邀請大朋友、小朋友一起走上最閃耀的威尼斯星光大道，華麗的燈光效果搭配大螢幕轉播，帶大家體驗主角般的高光時刻！還能獲得專屬拍貼照與星光限定小禮盒！限量40名，報名資訊請鎖定愛．Sharing官方FB。

【漫步星光威尼斯】11/22(六)-12/21(日)每週六日、12/24(三) 14:30-18:00

打卡+掃描活動Qrcode，就能一起玩拍星光威尼斯紅毯，再將轉盤好禮帶回家！

18:30-20:30 還能體驗星光週末夜沉浸式走秀！

9.彩色島狂歡慶典 (1F 藍鯨館外)

在義大利威尼斯潟湖之中，藏著一座色彩斑斕的夢幻小島，人們稱它為「彩色島」。

彩色島迎來一年一度最繽紛的節慶時刻！現在就讓我們乘著貢多拉船，前往威尼斯展開水都漫旅，成為彩色島的見證旅人吧！

【貢多拉遊河】11/15(六)～12/28(日)每週六日15:00～22:00

掃描活動QR code，即可搭乘貢多拉船遊河。從聖馬可鐘樓啟航，穿越里阿爾托橋，記得對波波兔攝影師綻放最燦爛的笑容，留下最繽紛的慶典回憶。

【探索彩色島】11/15(六)～12/28(日)每週六日17:00-21:00

領取<秘境任務卡>，按圖索驥完成島中5大秘境景點蓋章，並拍照打卡，即可(在指定時間)參加扭蛋遊戲，有機會獲得神秘好禮喔！

活動詳情依現場為主

9.威尼斯華麗的詠嘆(1F時代廣場)

倚坐於歐洲最美的客廳—威尼斯，凝望水波與倒影交織成畫。輕輕觸碰歲月的經典詩篇，每道筆墨的濃淡、每段深情的書寫，皆是水都的永恆印記，耳畔樂聲悠然迴盪，隨波光與星輝共鳴。

主題燈光秀：每日18:10-21:40每間隔30分鐘演出

(18:10、18:40、19:10、19:40、20:10、20:40、21:10、21:40)

【一瞬成詩・詩影生成所】2025/11/14(五)-2025/12/28(日)假日限定

加入「統一集團官方LINE好友」，上傳與《威尼斯華麗的詠嘆》裝置的合影，並生成一幅專屬詩意畫作，讓片刻光影化作永恆詠嘆。

粉絲好禮再加碼！

完成詩畫生成後，只要將照片上傳至AB優酪乳官方FB指定貼文並tag一位好友，

有機會獲得10,000元夢時代禮券！

活動詳情見AB優酪乳官方FB公告。

10.25英吋的漂浮之城(1F時代廣場)

在最貼近海平面的城市，威尼斯最低處的聖馬可大教堂僅海拔僅64厘米(25英吋)，邀您踏上《25 英吋的漂浮之城》，隨韋瓦第《四季》的悠揚旋律，沿著蜿蜒水道，從Befana女巫的華麗舞會、四季花園的繽紛詩意，到Serenissima與大海的永恆婚約，沉浸在威尼斯的晝與夜～

主題燈光秀：每日18:20-21:50每間隔30分鐘演出

(18:20、18:50、19:20、19:50、20:20、20:50、21:20、21:50)

【Lucky Venezia－威尼斯的幸運籤】

2025/11/14(五)-2026/1/1(四)週一-週四18:00-22:00、週五18:30-22:30、假日14:30-22:00

現場完成「威尼斯之時空星引」互動體驗並取得籤詩後，持籤詩與你拍下的「25英寸的漂浮之城」上傳至瑞穗鮮乳官方FB，並 #瑞穗鮮乳 #2025愛Sharing，有機會獲得夢時代禮券！活動詳情見瑞穗鮮乳官方FB公告。

夢時代活動亮點

1.浪漫幸福點亮Purple Wish(1F時代廣場)

活動時間：11/14(五)18:00-20:00

活動內容：令人期待的主樹點燈時刻，帶大家共同浪漫幸福點亮Purple Wish；邀請「大勢男團」Ozone 一起參與，搭配經典面具嘉年華融入海婚節故事，透過舞者、LIVE Band、LED水波燈光及動畫特效等，重現水都威尼斯嘉年華狂歡氛圍，與民眾一同揭開愛‧Sharing活動序幕！

2.Purple Wish燈光秀(1F時代廣場)

活動時間：11/15(六)-2026/1/1(四)每日18:00-21:00整點呈現

活動內容：燈光與音樂搭配演出，讓愛‧Sharing夜晚的每個整點都是精彩的魔幻時刻！

聖誕雪花秀：指定週末加碼展演！

11/15(六)-11/16(日)、11/22(六)-11/23(日)、11/29(六)-11/30(日)、12/6(六)-12/7(日)、12/13(六)-12/14(日)、12/20(六)-12/21(日)、12/24(三)-12/25(四)隨燈光秀時間演出。

3.貢多拉星夜弦樂演出(1F戶外庭園)

活動時間：11/15(六)16:30

演出團體：Dolce 弦樂四重奏

活動內容：當夜色瀰漫，燈光與水影交織，搭配貢多拉穿梭於歐風街景之中，街頭弦樂悠揚響起帶你漫遊浪漫的威尼斯夜，一場融合音樂、光影與夢幻氛圍的感官饗宴。

4.小小威尼斯人闖關趣 (1F時代廣場)

活動時間：11/16(日) 14:00-17:00

活動內容：歡迎來到繽紛又夢幻的威尼斯嘉年華！這裡有面具、音樂、貢多拉與彩色島，登上貢多拉體驗水都的浪漫，再到彩色島動動小手，編織出屬於自己的幸福小作品，闖過每一關，就能完成這趟專屬於你的「小小嘉年華旅程」！

報名方式：夢時代兒童卡友50點OPENPOINT/一般卡友120點OPENPOINT

活動方式：報名即可獲得紅色條紋船夫上衣，當天穿著道具服進行闖關體驗，完成關卡後有專業攝影師拍攝活動紀念照喔！

5.愛‧Sharing威尼斯嘉年華(1F時代廣場)

活動時間：11/22(六)16:00-19:00

活動內容：午後的夕陽，金色陽光灑落，悠揚樂聲緩緩響起，華麗面具下的神祕，一場跨越時空的盛會即將展開，定點的雜耍特技演出，專業舞蹈團體帶來的歐風舞蹈演出，邀請顧客一起穿著華麗服裝戴上面具，沉浸式體驗，一同沉醉這場視覺與心靈的華麗冒險!

6.愛‧Sharing水都幻影歐風市集(1F水池廣場)

Ø 活動時間：11/29(六)-11/30(日)14:00-20:00

活動內容：以威尼斯嘉年華為靈感，融合歐洲古典美學與浪漫藝術氛圍，打造一場優雅迷人的市集體驗。現場將設置歐風攤位與花藝裝飾，並結合歐風快閃舞、弦樂演出及拍照區，讓遊客彷彿置身水都的節慶街頭。

7.愛‧Sharing百人共繪威尼斯(1F時代廣場)

活動時間：12/7(日) 14:00-17:00

活動內容：源自於義大利花毯節的合作情感聯繫，加上威尼斯為油畫技術的革新以及擅長光影及氣氛的畫派來打造一場大型戶外共繪藝術，以數字油畫的方式繪出威尼斯主題畫作，讓威尼斯藝術走入生活，打造屬於今年的藝術回憶。

8.愛‧Sharing平安夜(1F時代廣場)

活動時間：12/24(三)18:00-20:00

活動內容：由OPEN劇團及雪鈴兔波波擔綱演出威尼斯面具魅惑之夜，由金曲演唱組合Crispy脆樂團演出，打造最溫暖又幸福歡樂的平安夜。

9.Viva Venezia!狂歡威尼斯AR濾鏡體驗! (1F藍鯨館服務台)

活動時間：11/14(五)-12/25(四)平日17:00-22:00、假日14:00-22:00

活動內容：威尼斯嘉年華為世界三大嘉年華之一!即刻戴上濾鏡，開啟你的威尼斯嘉年華模式吧!將五種最具代表性的威尼斯風情化為五款AR裝扮，從華麗面具嘉年華、璀璨紅毯影展、繽紛彩色島、經典鳳凰劇院到浪漫貢多拉，每一款都是專屬你的嘉年華，無論想成為派對女王、文藝旅人，還是浪漫水都遊客，一起來狂歡！

活動方式：夢時代會員於戶外裝置體驗威尼斯限定AR濾鏡並上傳至個人社群，憑畫面及當日不限金額同卡號發票即可將2025「愛‧Sharing」限定好禮帶回家!(平日限100名/假日限300名)，

10.愛的悄悄話!免費寄送愛的告白~(1F藍鯨館服務台)

活動時間：11/14(五)-12/25(四)平日17:00-22:00、假日14:00-22:00

活動方式：活動期間內，持本人夢時代會員條碼/卡+指定店櫃當日消費滿300元以上同卡號發票或扣10點OPENPOINT(二擇一)，即可兌換明信片組乙份(卡片+限定貼紙)，每日每會員每方式限兌換乙份，總限量7,200份。

填寫完成的朋友們，現場可將您愛的告白免費寄送！

「愛．Sharing」點燈活動正式於11月14日18:00揭開序幕。盛情邀約民眾共同見證13米高聖誕樹和周邊浪漫燈區點亮，再欣賞Purple Wish主題燈光秀與雪兒秀展演。此外，也邀請了金曲才子韋禮安和人氣男團Ozone分別在台北時代百貨及高雄夢時代獻唱，與民眾一起分享屬於冬日的喜悅。

【Info】

愛‧Sharing《10年有愛，10倍分享》

活動期間：2025/11/14～11/23

活動內容：

1. 10年有愛，10倍分享：統一企業集團指定通路uniopen會員消費滿額 OPENPOINT點數10倍送，參與集團通路、消費滿額門檻與回饋點數上限，請詳見活動網頁。

2. 愛‧Sharing百萬抽獎：統一企業集團指定通路單筆消費不限金額(發票金額需大於1元)抽百萬價值好禮，最大獎項為DREAM PLAZA 20萬購物金。

百萬抽獎獎項包含DREAM PLAZA 20萬購物金1個名額、DREAM PLAZA 2萬購物金共10個名額、台北W飯店奇妙套房(不含早餐)住宿券(價值2萬元)共20個名額、DREAM PLAZA 1萬購物金共20個名額。（詳見活動網頁：https://www.i-sharing.com.tw/iweb/event_10th_anniversary）

