13縣市低溫特報！今晨新竹探7度 「氣溫漸回升」陽光下暖如春

氣象專家吳德榮表示，12日清晨冷空氣雖逐漸減弱，但在「臨去秋波」與「輻射冷卻」共同作用下，新竹與苗栗地區氣溫再度下探。根據清晨觀測資料，截至4時52分，本島平地最低溫為新竹縣關西鎮7.4度，其次為苗栗縣三灣鄉7.8度，均較前一天更低。

他指出，今日清晨中層雲系結構鬆散並向北移動。根據11日20時發布的歐洲模式（ECMWF）模擬資料，今日全台呈現晴到多雲格局，隨冷空氣減弱，氣溫逐步回升。北部白天天氣轉為舒適，中南部略偏熱，但早晚仍偏冷。各地氣溫預測為北部12至22度、中部11至27度、南部12至28度、東部11至24度。

模式模擬也顯示，13日至16日各地大多維持晴朗穩定，白天氣溫逐日走升，呈現陽光下「暖如春」的感受；但夜間「輻射冷卻」作用顯著，早晚依舊偏冷，日夜溫差大。氣象專家提醒，民眾仍需注意穿著調整。

至於週末天氣，模式資料指向17日與18日西半部持續晴朗偏暖，東半部則因水氣增加，有局部短暫雨發生的機率。

另外，氣象署於12日4時29分發布低溫特報，受大陸冷氣團影響，北部及東北部偏冷，其他地區在清晨與夜晚也有低溫出現的可能。氣象署表示，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣與金門縣共13縣市，均可能出現10度以下低溫。

