13縣市低溫特報 吳德榮：輻射冷卻強日夜溫差大

（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署發布低溫特報，今天清晨至上午新北至高雄等13縣市注意攝氏10度以下低溫。氣象專家吳德榮說，輻射冷卻強，16日前各地日夜溫差大；下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，需再觀察。

中央氣象署今天發布低溫特報，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，今晨至上午新北至高雄、宜蘭及金門局部地區注意10度以下氣溫（黃色燈號）。

黃色燈號地區為新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣。

廣告 廣告

根據氣象署網站，今天凌晨平地最低溫為新竹縣關西鎮7.4度、苗栗縣三灣鄉7.8度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天各地晴時多雲，冷空氣減弱，氣溫漸升，白天北舒適、南微熱，早晚偏冷。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天至16日各地大多晴朗穩定，冷空氣續減弱，氣溫逐日回升，白天陽光下漸「暖如春」，但因輻射冷卻強，早晚「冷如冬」，日夜溫差很大；17、18日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣逐日增多，轉有局部短暫雨。

吳德榮說，最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，成颱的機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象，與「1月颱」未曾侵台的氣候資料吻合；對台灣是否還有輕微的間接影響，模擬還在調整，應續觀察。（編輯：李亨山）1150112