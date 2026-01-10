即時中心／綜合報導

受大陸冷氣團南下影響，中央氣象署持續針對13縣市發布低溫特報，今（11）日清晨平地最低溫8.3度出現在嘉義縣竹崎鄉。今晨苗栗以北、宜蘭及金門仍有局部10度以下低溫，氣象署也提醒，週一（12日）清晨受到輻射冷卻加乘，北台灣恐出現8度極端低溫。另外，清晨水氣稍多，迎風面有零星短暫雨；白天後水氣減少，剩下東半部仍有些降雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署指出，受大陸冷氣團影響，今日北部及東北部整天較偏冷，其他地區早晚也冷，西半部及東北部低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右；清晨苗栗以北、宜蘭及金門仍有局部10度以下低溫發生的機率，請做好保暖工作。高溫方面，北部及東北部在15到17度，花東約18、19度，中南部可來到21至23度，中南部日夜溫差仍大。

今晨水氣稍多，花東有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區、恆春半島及西半部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；白天之後水氣減少，剩下東半部仍有些降雨，其他地區為多雲到晴。

至於離島天氣，澎湖晴時多雲，16至18度；金門晴時多雲，10至17度；馬祖晴時多雲，9至12度。另東北風偏強，台南以北、台東、屏東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請注意安全。

原文出處：快新聞／13縣市低溫特報！大陸冷氣團南下 北台灣低溫恐跌破8度

