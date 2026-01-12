13縣市低溫特報！新竹關西凌晨僅7.4度 白天回暖明起東北季風增強

今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭白天氣溫回升，但各地早晚仍偏冷。 圖：林岑韋／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭白天氣溫回升，但各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。中央氣象署凌晨4點27分針對13縣市發布低溫特報，包括新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣，今日平地最低溫位在新竹關西，凌晨1點55分僅測得7.4度。

今日北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫。天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。離島天氣方面，澎湖多雲時陰，16至18度，金門陰時多雲，9至16度，馬祖晴時多雲，9至13度。

空氣品質部分，宜蘭、花東、北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級 。週二東北季風稍微增強，週三東北季風及輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。週四東北季風減弱，週四、週五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

週二至週五低溫預測，西半部及東北部10至15度，花東及澎湖15至18度，金門、馬祖10至13度；高溫方面，北部、東半部及澎湖20至24度，中南部24至27度，金門19至20度，馬祖15至17度。週六將有另外一波東北季風增強，北部及東北部天氣稍微轉涼。

