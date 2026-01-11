13縣市低溫特報！新竹關西7.4度 今氣溫回升「這地區」日夜溫差大

今氣溫回升，西半部日夜溫差大。（本刊資料照）

氣象署指出，今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。

氣象署今天清晨針對13縣市發布低溫特報，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣亮黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說明，今天清晨大陸冷氣團影響，白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫22至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，請注意保暖。

氣象署指出，天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。離島天氣方面，澎湖多雲時晴，16至18度，金門陰時多雲，9至16度，馬祖晴時多雲，9至13度。

氣象署說明，明日東北季風稍增強，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部、恆春半島及中部以北山區有局部短暫雨。

