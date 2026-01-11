13縣市低溫特報！白天回暖早晚冷如冬 1月颱生成機率路徑曝

明天至週五各地大多晴朗穩定，週六、下週日東半部水氣逐日增多、轉有局部短暫雨的機率。（圖：氣象署網站）

氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚冷，今天（12日）清晨至上午，新北至高雄、宜蘭及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣，請注意。

氣象署表示，今晨本島平地最低溫新竹關西7.4度，白天大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，請適時增減衣物；天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨。離島天氣：澎湖多雲時陰，16至18度，金門陰時多雲，9至16度，馬祖晴時多雲，9至13度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，明天至週五各地大多晴朗穩定，冷空氣持續減弱，氣溫逐日回升；白天陽光下「暖如春」，但輻射冷卻強、早晚「冷如冬」，日夜溫差很大。週六、下週日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣逐日增多、轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、成颱機率約60%，模擬路徑大致在菲律賓東方海面迴轉，之後還有打轉的現象。與「1月颱」未曾侵臺的氣候資料吻合，但對臺灣是否還有輕微的間接影響？模擬還在調整，持續觀察。