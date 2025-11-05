13縣市陣風恐達8級！ 氣象署發布黃色強風特報

即時中心／温芸萱報導

中央氣象署今（5）日上午10時39分，對13縣市發布強風特報（黃色燈號），影響範圍涵蓋桃園、新竹（縣、市）、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、台東、澎湖及連江等地，預計從今日上午持續至明（6）日晚間。氣象署指出，受東北風偏強影響，部分地區可能出現平均風6級以上或陣風8級以上的強風。

中央氣象署今日上午10時39分發布強風特報（黃色燈號），警示範圍包括桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣與連江縣，影響時間從今日上午起，預計持續至明日晚上。

氣象署指出，受東北風偏強影響，今日至明日晚間，蘭嶼、綠島及上述地區有出現平均風力6級以上、陣風達8級以上的機率。提醒民眾外出務必提高警覺，特別是沿海及空曠地區，風勢可能更為明顯。

氣象署呼籲，黃色燈號代表「注意」等級，民眾應防範強風吹落物或飛散物傷人，並加強固定戶外招牌、盆栽、棚架等物品。行車族應減速慢行、注意側風影響，外出工作者須留意安全。此外，也請隨時關注氣象署最新預報與交通單位公告，因強風可能導致航班或船班延誤。

