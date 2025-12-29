「13縣市」發布陸上強風特報 恐颳8級陣風

交通部中央氣象署於29日下午4時許，針對「13縣市」發布陸上強風特報，受到東北風影響，29日下午至30日晚上期間增強，預計新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（包括蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣及連江縣等地將有平均風速達6級以上或陣風8級以上的機率，特別發佈黃色警報。

氣象署針對「13縣市」發布陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署指出，當局提醒民眾在戶外活動時需特別小心路樹、不堅固建築物或定置物被強風吹落的危險，並建議戶外工作者加強安全措施，行車時應減速慢行，注意大眾運輸的延誤情況。

