13縣市8級風來襲！「3縣市」明晨恐跌破10度

中央氣象署於28日下午4時許發布陸上強風特報，東北季風增強，將影響桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣及連江縣等13個縣市。預計在今（28）日下午至明（29）晚間，部分地區將出現平均風速達6級以上或陣風達8級以上的情況，特別需要注意戶外安全。

陸上強風特報。（圖／氣象署）

氣象署指出，受到強風影響，民眾在戶外活動時應特別小心，避免路樹或不穩固建築物的碎片被風吹落。此外，建議戶外工作者加強固定物品，並在行駛時減速慢行，留意交通延誤的情況。

廣告 廣告

新竹縣、苗栗縣、金門縣 明晨的氣溫可能會降至10度以下。（圖／氣象署）

除了強風外，氣象署也同時發布低溫特報，預測新竹縣、苗栗縣、金門縣明晨的氣溫可能會降至10度以下，提醒民眾做好保暖措施。

延伸閱讀

高雄「老江紅茶牛奶」年終獎金放榜！ 2店長領逾百萬

北京鼎泰豐歇業！大股東控前董座拒交接 金流不清

勞工注意！政府延長薪資差額補貼 每月最高領1萬1500