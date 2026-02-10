13萬人研究證實！「這2飲品」能降18%失智風險：要天天喝

記者施春美／台北報導

預防失智極為重要。一項追蹤13萬人的最新研究發現，喝比較多咖啡和茶(含咖啡因)的人，未來失智的風險可降低約18%，且在主觀（自覺認知退化問卷）與客觀（認知測驗）這2種評估上，認知表現也呈現小幅更好的關聯。但若是喝無咖啡因的咖啡，與失智風險或認知表現沒有顯著的關聯，這顯示，有咖啡因才可能有保護大腦、預防失智的效果。

經常分享最新醫療、健康資訊的粉專「生醫不科科」表示，今天發表在頂級醫學期刊JAMA（美國醫學會期刊）的前瞻性研究中，研究團隊追蹤了超過13萬名美國成年人，最長追蹤時間達43年（追蹤中位數36.8年），期間總共記錄到超過1.1萬例失智症。

喝較多咖啡、茶的人 未來失智風險較低

結果顯示，喝比較多咖啡和茶（含咖啡因）的人，未來發生失智症的風險較低。而且在主觀（自覺認知退化問卷）與客觀（認知測驗）這2種評估上，認知表現也呈現小幅更好的關聯。

一項追蹤13萬人的前瞻性研究發現，喝較多咖啡和茶(含咖啡因)的人，未來發生失智症的風險較低。(圖／取自「生醫不科科」的臉書粉專)

無咖啡因的咖啡與失智風險、認知無明顯關聯

研究結果顯示，相較咖啡最低攝取組，咖啡最高攝取組的失智風險約低 18%。研究也發現，這個「保護」最明顯的區間不是愈多愈好，而是適量的咖啡，約每天2~3 杯（每杯為237cc），茶約每天1~2 杯。在這個範圍，和最低失智風險的關聯最好。再喝多一點的差異並沒有持續變大。

值得注意的是，若是無咖啡因咖啡（decaf），與失智風險或認知表現沒有顯著的有利關聯。所以有咖啡因才可能有保護效果。

