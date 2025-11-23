13萬人「擠爆高雄」！ 夜市攤商樂 人潮多三倍

高雄這周末演唱會滿檔，光是第一天就有四大演唱會，湧入13萬人，結束後，各家粉絲全跑到夜市覓食，塞爆整條街，攤商笑開懷說忙到停不下來，人潮多三倍，食材也多準備一倍的量備戰，而第一天也創下4.2億元觀光產值。

六合夜市湧入大批遊客，攤販三四名員工分工合作，忙到不行，不只內用坐滿，外帶區也是排好排滿（圖／TVBS）

瑞豐夜市在演唱會散場後迎來大量顧客，現場人潮摩肩擦踵，幾乎看不到任何空位。攤商們從下午五點開始就沒有停過手，顧客排隊購買炸魷魚等美食，店家還推出演唱會票根兌換夜市券的優惠活動。攤商表示，雖然有充分準備食材，但仍然忙到做不完，客人數量比平常增加了許多。

瑞豐夜市湧入大批人潮，放眼望去每個人摩肩擦踵，幾乎看不到任何空位（圖／TVBS）

六合夜市同樣人潮洶湧，攤商需要三到四名員工分工合作才能應對大量顧客。無論是內用區還是外帶區都擠滿了人，店家不得不準備比平常多一倍的食材來滿足需求。演唱會第一天結束後，攤商們的營業額至少增加了2成，讓大家都笑開懷。

除了夜市外，高雄老字號的老江紅茶牛奶店也吸引了大批顧客，排隊人龍從店內一路延伸到大馬路上，幾乎沒有減少。有從台中來的粉絲特別帶朋友來品嘗這個高雄在地的觀光美食。

魷魚下鍋油炸，撒上調味粉提味，顧客們忍不住食指大動（圖／TVBS）

隨著TWICE演唱會進入第二天，所有攤商都增加準備量以應對持續湧入的人潮。第一天就吸引超過13萬名粉絲，為高雄創造近4.2億的產值。高雄捷運的運量也創下今年紀錄，單日突破35萬人次，比跨年期間還要多，顯示演唱會帶來的經濟效益十分可觀。

