13萬人「擠爆高雄」！ 夜市攤商樂 人潮多三倍
高雄這周末演唱會滿檔，光是第一天就有四大演唱會，湧入13萬人，結束後，各家粉絲全跑到夜市覓食，塞爆整條街，攤商笑開懷說忙到停不下來，人潮多三倍，食材也多準備一倍的量備戰，而第一天也創下4.2億元觀光產值。
瑞豐夜市在演唱會散場後迎來大量顧客，現場人潮摩肩擦踵，幾乎看不到任何空位。攤商們從下午五點開始就沒有停過手，顧客排隊購買炸魷魚等美食，店家還推出演唱會票根兌換夜市券的優惠活動。攤商表示，雖然有充分準備食材，但仍然忙到做不完，客人數量比平常增加了許多。
六合夜市同樣人潮洶湧，攤商需要三到四名員工分工合作才能應對大量顧客。無論是內用區還是外帶區都擠滿了人，店家不得不準備比平常多一倍的食材來滿足需求。演唱會第一天結束後，攤商們的營業額至少增加了2成，讓大家都笑開懷。
除了夜市外，高雄老字號的老江紅茶牛奶店也吸引了大批顧客，排隊人龍從店內一路延伸到大馬路上，幾乎沒有減少。有從台中來的粉絲特別帶朋友來品嘗這個高雄在地的觀光美食。
隨著TWICE演唱會進入第二天，所有攤商都增加準備量以應對持續湧入的人潮。第一天就吸引超過13萬名粉絲，為高雄創造近4.2億的產值。高雄捷運的運量也創下今年紀錄，單日突破35萬人次，比跨年期間還要多，顯示演唱會帶來的經濟效益十分可觀。
更多 TVBS 報導
TWICE演唱會後粉絲夜市嗨翻 攤商喜收「一疊抵用券」忙到手軟
不只TWICE還有伍佰、孫淑媚！齊聚高雄開唱 2天賺進3.2億產值
等10年！終於回家開演唱會 子瑜開心大跳「貓頭鷹」舞
粉絲瘋隨播即跳！TWICE高雄開唱前夕 玉竹商圈掀熱潮
其他人也在看
【本日焦點】「13萬人擠爆高雄」攤商笑開懷／評審揭幕後⋯影后激戰 兩人爭到最後一刻／四連霸里長挑月世界濫倒垃圾 揭原因
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.「13萬人擠爆高雄」攤商笑開懷 2.評審揭幕後⋯影后激戰 兩人爭到最後一刻 3.四連霸里長挑月世界濫倒垃圾 揭原因 4.「還剩1公里就下山」裝甲兵失蹤 5.高市涉台言論延燒 王毅提三個「絕不允許」Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 2 小時前
北市女大生騎機車衝武嶺看日出 返程途中自撞護欄摔邊坡送醫不治
就讀北部某大學的19歲鄭姓女子今天清晨從北部騎機車南下，與友人到南投武嶺看日出，返程時在台中霧峰區自撞護欄、摔落邊坡，警消獲報前往救援，送往亞大醫院急救仍宣告不治。警方表示，研判疑似疲勞駕駛所致，酒測值待醫院抽血檢驗中，確切肇事原因仍待調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
社交王！高市早苗G20峰會「與義總理相擁」 跟李強零互動…
據日本媒體今天（11/23）報導，日本首相高市早苗22日出席G20峰會，與各國領袖熱切交流，甚至與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）相互擁抱，但卻跟中國國務院總理李強「零互動」。太報 ・ 3 小時前
陸軍十軍團出事！裝甲兵登山失蹤「緊急搜尋中」
一名服役於十軍團586旅的裝甲兵江弘國，於21日獨自前往台中市和平區，挑戰「八唐縱走」路線時失蹤，最後一則訊息是告知女友「還剩1公里就下山」，目前警消正全力搜救，今（23日）加派人力搜尋。中天新聞網 ・ 1 小時前
超危險！桃園「移動城堡」多次趴趴走 車主聽到要開單急了
桃園街頭出現「移動城堡」！ 轎車車頂上載著大量雜物，有行李箱、收納箱，甚至還有小沙發，所有物品都用繩索固定，看起來相當危險。其實這輛車已經多次出沒在桃園市區，而大量雜物都是車主撿來的二手物品，要載到虎頭山公園拍賣。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
週休三日真的要來了？提案連署已過關 勞動部最晚「這天」得回應
即時中心／黃于庭報導近年來勞權抬頭，世界多國逐步推行「週休三日」，此議題也於台灣社會爭論已久，據統計，我國勞工去（2024）年總工時達到2030個小時，超越鄰近國家日本、韓國。近期有民眾於公共政策平台提案「四天工作制」，目前連署已過關，就等勞動部於期限內回應。民視 ・ 1 小時前
垃圾山悶燒引惡臭！台南市區連日受擾 後壁垃圾山殘火預估再燒七天
後壁區烏樹林廢棄物暫置場徹夜火警14小時才撲滅，垃圾堆下的高溫恐持續悶燒，台南市消防局正以怪手開挖餘燼，預計殘火處理需1周才能全數熄滅。火警濃煙原本飄散在溪北地區，23日隨著東北季風吹拂，台南市永康區、東區、南區一早都有人聞到空氣瀰漫一股臭味，鼻子過敏的民眾更...CTWANT ・ 2 小時前
TWICE志效現身高雄輕軌！演唱會隔天起床晨跑超自律 網：輕軌乘客賺到
韓國超人氣女子天團TWICE週末在高雄世運主場館舉辦出道十年世界巡迴演唱會，連續兩日高強度演出，相當考驗體力。不過今日（11/23）一大早不少粉絲還在睡覺時，隊長志效卻已爬起來在輕軌旁慢跑，讓網友直言「我要瘋掉了，志效給我在運動，真的是不放過任何自律的機會，真的好不可思議他們在高雄」。太報 ・ 3 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 6 小時前
5.5萬名粉絲塞爆世運主場館 TWICE演唱會震撼照曝光！官方一句話暖哭大家
韓國女團TWICE出道後首次來台開唱，也是子瑜首次帶成員們返家。5.5萬名ONCE塞爆世運主場館，首日演唱會落幕後，TWICE官方釋出多張美照，發文中一句話就讓粉絲超感動「謝謝妳們」。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
列車遭大面積噴漆塗鴉！台鐵報警將求償
[NOWnews今日新聞]台鐵區間車竟被噴漆塗鴉！今（23）日上午台鐵1108次列車在七堵站被發現遭到大面積塗鴉。後續台鐵公司說明，已報案，因違反鐵路法，可處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
升高對日威嚇？陸23日起連2周渤海黃海執行軍事任務
中國海事局再度發布航行警告稱，23日起至12月7日，連兩周在渤海海峽黃海北部部分水域範圍內執行軍事任務。此舉正值中日關係...聯合新聞網 ・ 8 小時前
揪學姐武嶺看日出！台北19歲女大生騎車衝台中…下山太累「魂斷靈隱寺」
台中霧峰區靈隱寺前發生死亡車禍！今日（23日）清晨，台北一名19歲鄭姓女大生，與同校學姐分騎2輛機車，從台北直衝武嶺看日出，結束返程行經台中霧峰區民生路時，鄭女疑因疲勞駕駛，自撞護欄後摔落邊坡，掉進北坑溪。學姐發現鄭女墜溪後，急得報警求救，但鄭女因傷勢嚴重，最終魂斷台中。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
4連霸里長父子為何選「月世界」傾倒百噸垃圾？原因曝光
高雄「月世界」垃圾山案引發關注！檢警調查發現，主嫌岡山區竟是4連霸碧紅里長李有財、李子森父子等人；複訊後，李姓父子遭聲押禁見獲准。至於父子倆明知「月世界」著名觀光地景，卻不管不顧、依舊在此濫倒垃圾的原因也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
G20會晤德國總理 南韓總統李在明請教「統一秘訣」
[Newtalk新聞] 南韓總統李在明周六（22 日）於南非約翰內斯堡出席二十國集團（G20）峰會期間，與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）舉行雙邊會談。雙方就國際局勢、能源、防衛產業合作及未來互訪等議題進行深入交流。 據《韓聯社》報導，李在明在會談的開場白中表示，南韓可以從德國經驗中學到很多東西。南韓應學習德國如何克服分裂、實現統一的經驗，並強調南韓也應走這條路。梅爾茨回應說，統一並非靠特殊策略，而是靠長期、持續不懈的努力；自己非常關注韓半島及周邊局勢，包括朝鮮問題。他還表示，「德方也十分關注南韓對中國的看法，因為我們正在制定對中戰略。」 根據南韓總統室發佈資料，李在明在之後的閉門會談中，詳細說明南韓政府為緩解半島緊張局勢、構建和平所作的努力，並希望擁有克服分裂和統一經驗的德方給予支援。 雙方並就加強能源、核心礦物等共同關切領域的合作達成共識。李在明同時提到，歐洲各國正擴大軍工能力，梅爾茨關注德國與韓企在防務領域的合作。南韓總統室表示，兩國領導人決定通過明年的互訪進一步深入探討兩國關係的發展。 此外，李在明也與法國總統馬克宏會談，特別提到南韓與法國形成特別關係，期待兩國關新頭殼 ・ 4 小時前
公車一次來很多台怎麼攔？ 司機教你「手勢暗號」秒懂
一名網友在Threads指出，在公車站牌等公車時，迎面而來兩台不同路線的公車，他要搭第二台，但又不想讓第一台車的司機以為有人要搭，之前曾經揮手後，第一台停下、第二台就繞過它開走，因此詢問網友「請問我該怎麼揮手？」對此，台中廖姓公車司機分享了一張簡單手繪圖示，並指...CTWANT ・ 11 小時前
「回家」這一步走了10年！周子瑜終踏上世運主場館「感性告白」全文曝光
「這一步，走了10年」台南女兒周子瑜隻身前往南韓打拼，從練習生到出道為止，終於踏上家鄉開演唱會，22日晚演唱會接近尾聲，子瑜拿起自己的小抄，也訴說著這幾年來心裡想法，她坦言曾經一度想放棄，心中的火苗幾乎快消失，也很想家，子瑜一字一句動著全場粉絲的情緒，全場觀眾也跟著她一起哽咽。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
日中關係急凍！中國團客退訂潮擴大 日觀光業者估損至少4千萬日圓
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導日本觀光業正面臨中國團客「退訂潮」衝擊。隨著日本首相高市早苗早前的「台灣有事」論引發中國強烈不滿，中國外交部呼籲民...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
斷崖式降溫來了！「這天」起全台急凍4天 最低溫下探14度
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導隨著新一波東北季風來襲，氣象署與專家示警本週將出現「斷崖式降溫」，最低溫恐下探14度，北部、東北部先濕後冷，南部也將跌...FTNN新聞網 ・ 12 小時前