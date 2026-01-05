13萬戶社宅變4萬戶！中央以「包租代管」充數 民眾黨：玩數字遊戲，早就不想蓋





總統賴清德選前大開支票要蓋13萬戶社會住宅，如今卻大幅下修至4萬戶，挨轟跳票。內政部的理由是，憂心空屋難以消化，因此要把重點放在「包租代管」，以及租金補貼，大幅下修社宅興建量。民眾黨質疑，賴政府以「包租代管」與租金補貼灌水補數，企圖用數字遊戲掩飾不蓋社宅的事實，不僅無法增加公共住宅存量，更把居住正義變成空洞口號，將應負的政治責任一再外推。

民眾黨文宣部主任李頂立在網路頻道「民眾之聲」抨擊，賴政府社宅興建至今都沒核定，他們早就沒打算要蓋了。國土署長吳欣修證實，社宅政策要跳票，興建目標從13萬戶降到4萬戶。空缺數字怎麼湊？全部改為包租代管，以及租金補貼。

「這個政府果然很會算！很懂玩！」李頂立提到，政府辯稱，雖然下修社宅興建，但照顧百萬家戶計畫不變，甚至可提前達標。

李頂立抨擊，跳票就跳票，竟然可以美化成，用更好方式提前達標。政府還稱，透過「包租代管」釋出空屋，也算社宅。若工作地點有調整，可以到不同地方來租，也是具彈性的「可移動社宅」。

李頂立表示，面對社宅進度跳票，國土署去年以新聞稿回應，為落實賴清德承諾的百萬租屋家庭計畫，中央盤點國公有土地，用多元方式取得社宅用地，還開支票說可以如期達成興辦13萬戶社宅。

李頂立指出，內政部的理由是，市場空屋太多了，所以沒必要再蓋，怕成為另類空屋。不過社宅需求量高，中籤不容易。

李頂立砲轟，賴政府把蓋社宅這種吃力不討好的政治責任，往外推、往地方推、往在野黨推，甚至乾脆不承擔了！中央以租金補貼取代社宅供給，要用最簡單粗暴方式補貼租屋族，卻無法增加公共住宅的存量，治標不治本。更別說對於租屋市場價格的約束，賴政府還可以說嘴有做事，卻不用面對大量興建社宅，可能引發土地財政、房價結構等等的壓力。

李頂立嘲諷，賴政府的居住正義政策有哪些？「新青安…沒了！」

