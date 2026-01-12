13萬戶社宅變4萬 國民黨團轟：賴清德別賴皮，劉世芳下台

（圖／翻攝國民黨團臉書





選前騙選票、選後擺爛？總統賴清德選前大開支票要蓋13萬戶社會住宅，如今卻大幅下修至4萬戶，其於以「包租代管」充數。國民黨立法院黨團開砲，自己的支票，自己來擺爛！賴清德總統上任不到一年，競選支票直接跳票，社宅政策上演「世紀大縮水」，賴皮到了極點，直接打了三折！這不是跳票，什麼才是跳票？內政部長劉世芳竟然還有臉說「社宅會越蓋越少」，理由更是鬼話連篇，選前高喊「居住正義」，選後直接「原地躺平」。

賴清德的社會住宅擺爛大法！

國民黨團痛批，賴清德的「社宅魔術秀」：選舉前拍胸脯保證，2032年前再蓋 13萬戶！選舉後雙手一攤，只能蓋 3到4萬戶！

國民黨團質疑，聽聽民進黨這些荒唐的藉口：

1.怪土地不夠：說蛋黃區沒地蓋？那請問選前你們不知道嗎？以前蔡英文執政8年你們在睡覺？現在才發現地不夠？這不就是明知做不到還硬要騙選票！

2.怪碳排放：劉世芳竟然扯「蓋社宅碳排量高」？為了環保所以不蓋房給年輕人住？這大概是今年聽過最好笑的笑話！這是要把責任推給地球暖化嗎？

3.怪年輕人會移動：說年輕人工作會變動，蓋了會束縛發展？這種替年輕人「著想」的理由，真的大可不必！

國民黨團抨擊，說穿了，民進黨就是懶惰、擺爛、不想做，只想靠發發租金補貼、搞包租代管這種數字遊戲來混水摸魚，根本不想解決房源不足的真實問題！「開支票的是你賴清德，擺爛的是你賴政府，吳欣修被調職去海委會避風頭，劉世芳卻還在部長位子上講廢話，這兩人如果不下台，民進黨的居住正義就是個笑話。」

國民黨團嚴正要求，劉世芳、吳欣修立刻下台負責，13萬戶社宅一戶都不能少，別再用「包租代管」來濫竽充數，年輕人要的是真正的家，不是你們賴皮的藉口！

