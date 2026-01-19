13萬戶社宅跳票 劉世芳：四都速度慢

賴清德總統承諾8年直接興建13萬戶社宅，但內政部日前將目標下修至4萬戶，內政部長劉世芳19日坦言，「數據上確實需要調整」，但不代表會完全歸零。（劉宗龍攝）

賴清德總統承諾8年直接興建13萬戶社宅，但內政部長劉世芳19日坦言「數據上確實需要調整」，目標可能下修成4萬至6萬戶，並稱目前溝通上出現困擾，點名台北、新北、桃園、台中市政府「速度變慢」，所以具體數字仍要看4市與中央政府合作的戶數。

立院內政委員會昨邀劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」專案報告並備詢，但內政部卻擅改題目為「當前興建社會住宅政策之挑戰、檢討與策進：百萬戶租屋家庭支持計畫精進方案」；國民黨召委黃建賓譴責內政部不尊重立院，劉世芳則稱此題目範圍更廣泛，能讓立委了解全面政策。

內政部說，以直接興辦、包租代管社宅及租金補貼3大居住政策，8年（民國114至121年）達總計100萬戶為目標。

藍委許宇甄質詢，賴清德曾說要直接蓋13萬戶社宅，但劉世芳日前稱「會愈蓋愈少」，究竟會少到什麼程度？劉說，目前盤點可能4萬至6萬戶，仍要看台北、新北、桃園、台中市政府跟中央合作戶數，數字可能變動。

劉世芳指出，總目標100萬戶不變，直接用素地興建可能減少，但不代表停止；目前溝通出現困擾，包括台北等4市「速度變慢」。

藍委牛煦庭批評，賴清德112年公開宣示的「8年增加13萬戶直接興建社宅」是否跳票？劉世芳僅答，「我覺得數據上確實需要調整」，但並不代表會完全歸零。

OURs都市改革組織昨批評，「今天可以從13萬變成4萬，明天是不是就可以再變成1萬？」且內政部辯稱包租代管也是《住宅法》所稱的社宅，但若如此，賴總統選前為何刻意區分兩者，並分別提出承諾？內政部偷換概念的舉動，形同以統計與話術掩蓋社宅政策的實質跳票。