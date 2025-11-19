13萬戶社會住宅在哪？黃國昌批賴清德騙票

▲民眾黨主席黃國昌今與國民黨主席鄭麗文會面，他批民進黨過去也提過協商式民主，現在卻不斷抹黑藍白合。（圖／林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（19）日首度見面，兩人也針對四大主軸對談，談到在野黨為什麼要合作，黃國昌說，前總統蔡英文執政時就主張「協商式民主」與「大聯合政府」，但現在的民進黨對於藍白合作，卻只會不斷抹黑謾罵，掌握權力後卻選擇性遺忘，總統賴清德承諾興建13萬戶社會住宅，如今卻一戶未核定，「這不是騙票，那什麼才是騙票？」

黃國昌表示，過去一年以來，他多次遭遇執政黨的抹黑與攻擊，甚至在今天與鄭麗文會面前，民進黨仍在社群平台上發表文章，痛批他與黨內同志。黃國昌質疑，執政黨是否仍具備應有的格局與視野，在民進黨持續製造對立之際，在野黨必須共同承擔責任，嘗試以合作方式帶領國家前進。

黃國昌：藍白可以合作，民進黨派系卻不斷內鬥

黃國昌指出，面對社會分歧，民眾黨思考的是如何團結台灣。他引用孟子所說「君子和而不同」，強調不同政黨間可以為更高的價值合作。他批評民進黨內部派系鬥爭嚴重，甚至司法追殺自家人，形成鮮明對比。他表示，只要政治工作者不忘初衷，前進方向就會非常清楚。

談到聯合政府議題，黃國昌說，民眾黨始終秉持「國家利益高於政黨利益」的原則決策，也因此開始討論聯合政府的理論與實踐。他表示，民進黨執政八年造成社會撕裂，傷口必須被修補，這也是跨黨派合作的重要理由。他強調，地方治理才是下一階段最重要的共同任務，而非侷限於選舉輸贏。

黃國昌：南部光電板之亂是綠色權貴造成的惡果

黃國昌批評，台南優良農地與養殖區遭光電板覆蓋，是「綠色權貴」與地方結構問題導致；高雄市大樹區大片土地成為廢土堆置場，也顯示中央與地方治理失靈。他認為，兩黨合作，才能真正為各縣市人民帶來更好的治理，並改善地方長期積累的問題。

黃國昌：民進黨選擇性遺忘，蔡英文、賴清德都在騙票

談到政策面向，黃國昌指出，高齡化社會的照護、三明治家庭的負擔、行人安全與交通環境、青年居住正義等議題，都是地方治理必須立即面對的挑戰。他批評賴清德選前承諾興建13萬戶社會住宅，如今卻一戶未核定，質疑「若這不是騙票，那什麼才是騙票」。

黃國昌表示，在野黨重視的不是口號，而是執行力。他提到從鄭麗文通知黨部到雙方會面，前後不到一周，就是行動力的展現。他也批評民進黨一方面抹黑聯合政府，另一方面卻忘記蔡英文過去主張的「協商式民主」與「大聯合政府」，如今掌握權力後卻選擇性遺忘，甚至以40%的支持度自認為可以「為所欲為」。

黃國昌：民眾黨智庫願與國民黨智庫合作 共同討論國家治理

他強調，在野黨不會把時間浪費在與執政黨的口水戰，而會直接投入工作。他宣布，民眾黨智庫將率先與國民黨政策會智庫對接，共同討論地方治理與2026年合作目標。他指出，兩黨智庫合作的模式並非首次，過去與國民黨前主席朱立倫會談後，雙方智庫即刻啟動合作。

黃國昌並感謝台大前校長管中閔在勞工產業衝擊評估上提供協助，展現出學術界的高度。他表示，只要兩黨智庫就政策展開具體討論，就能累積穩固基礎，面對2026年選戰。他相信，藉由行動與執行力，能讓人民在黑暗時代看見希望，重新找回一個把人民利益放在第一位的政府。

