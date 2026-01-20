13萬戶變4萬戶？內政部稱「三軌合計」達百萬戶 民團批：拿租金補貼湊數是「統計話術」

內政部把政策KPI從「中央直接興辦13萬戶」改成「百萬租屋家庭支持（以三軌合計呈現）」；而「直接興辦」被官方認為需務實下修，目前抓到的區間是約4–6萬戶。（攝影／鄭國強）

賴政府選前開出「8年直接興辦13萬戶社宅」支票是否實質縮水？內政部長劉世芳昨（19）日於立法院專案報告，提出以「直接興辦、包租代管、租金補貼」三軌並行的「百萬租屋家庭支持計畫」為新主軸，強調這是因應土地取得困難的「務實調整」。

然而，此舉引發在野立委與民間團體強烈反彈，抨擊內政部擅自更改報告題目、以統計口徑「偷換概念」，將興辦目標下修至約4萬戶，等同政見實質撤退，要求政府正視直接興辦的承諾缺口。

廣告 廣告

劉世芳：2026至27年優先推40案、約1.1萬戶

內政部在報告與會前說明中重申，政府照顧百萬租屋家戶的政策目標不變，將從「政策可及性、立即性與精準性」三面向優化資源配置，並以多元興辦社宅、包租代管與租金補貼三軌並行推動。

針對「中央直接興辦13萬戶」是否仍為政策主軸，劉世芳在委員會前受訪時指出，依《住宅法》定義，直接興建與包租代管皆屬社會住宅的類型之一，因此專案報告以更全面方式檢視社宅推動的挑戰、檢討與策進方向。

對於外界關切「13萬戶」落差，劉世芳質詢中說明，社宅需求高度集中於北北桃中等都會區，土地取得與財務條件是主要限制；未來仍將透過都市計畫變更、都市更新分回、活化公有土地等方式擴充量能，並要求地方政府善用市有土地與中央協力推進。

她並透露，2026年至2027年將優先推動約40處基地、合計約1.1萬戶社宅。

另外，立委亦就專案報告題目「是否被擴大改寫」提出程序質疑。內政委員會召委黃建賓表示，原邀內政部專題報告「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」，內政部卻未經同意擅自更改題目，對立法院不尊重。

劉世芳則回應，調整題目是因應臨時通知內容，且盼以更廣範圍呈現中央、地方與公私協力在推動社宅時遭遇的問題，讓立委更全面了解政策。

把既有政策加總成「百萬戶」是偷換概念，下修才是實質撤退

針對內政部「三軌合計100萬戶」論述，OURs都市改革組織（以下簡稱OURs）發布聲明強調，賴總統選前明確承諾的是「中央直接興辦13萬戶社會住宅」，而非把租金補貼、包租代管與直接興辦重新包裝後加總；內政部以統計口徑模糊三者本質差異，形同以話術掩蓋政見跳票。

OURs並逐點反駁內政部以「都會區精華土地不足」作為下修理由，指內政部在《百萬戶租屋家庭支持計畫（114–121年）》草案中，早於2025年1月盤點全國260處社宅用地、約265公頃，估可興辦近9.4萬戶，卻在專案報告中反以無地為由，前後矛盾。

此外，OURs也指行政院曾提出市地重劃與區段徵收應劃設社宅用地、並可讓售中央興辦等精進措施，但後續卻要求減少社會住宅購地費用，導致政策自我打折，中央再以土地不足作為下修藉口，在邏輯上難以成立。

在政治責任面，OURs質疑若政府明知土地與財務困難，仍在選前高舉「直接興辦13萬戶」承諾，如今再以「務實調整」包裝下修，等同實質撤退；並點名劉世芳在答詢中以「直轄市也尚未完全達成社宅承諾」為中央下修辯護，但地方政府即使進度落後仍未自行改口縮減目標，中央不該以此作為減量理由。

OURs也反對將包租代管「混算」為替代直接興辦的政見數，強調包租代管本質仍是市場租賃加上補貼與媒合機制，若政府主張兩者在承諾範圍上相同，賴總統選前就不需刻意區分、分別提出不同戶數。聲明更直言，若今天可從13萬下修到4萬至6萬，未來恐再度縮水，將侵蝕政策可信度。

(原始連結)





更多信傳媒報導

趙少康願再喝大和解咖啡 韓國瑜、鄭麗文、黃國昌推崇 柯建銘問何時續杯

經民連：先審中選會人事案，緩議不在籍投票

中榮「代刀」疑雲》醫界高層：廠商進手術室是慣例 但界線不能模糊

