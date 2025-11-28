13萬盆菊花與藝術碰撞火花！士林官邸菊展盛大亮相
記者/葉佳欣報導
2025士林官邸菊展28日盛大登場，由臺北市副市長張溫德率領市民朋友，共同踏入超過13萬盆150種的菊花與藝術交織而成的圓夢世界。今年菊展以「藝菊圓夢」為主題，運用多樣菊花品種打造繽紛夢境，並推出「菊藝五感體驗」課程，結合教育與互動，讓賞花旅程更添知性與趣味。同時，展出「台灣好好玩2025台北101國際繪畫比賽」得獎作品，並與藝術家合作打造全新地景藝術裝置，將士林官邸菊展提升為藝術與花藝兼具的優質場域。
臺北市副市長張溫德表示，今年菊展以「圓夢」與「園藝技術」為核心，精心規劃15大主題展區，帶領民眾展開一場夢想之旅。入口「藝菊圓夢」展區以熱氣球與雙翼機象徵啟航；「菊開祈願．台日友好 笠間菊花節」展區結合日本神社點燈祈福，為每一份夢想點亮光芒；「圓元不絕」展區以花藝打造新臺幣場景與財寶池，帶來金光閃閃的財富夢想；室內展館「領航圓夢星海漫遊」則將大菊及觀葉植物化作航海與太空冒險的奇幻景致；此外，「環遊世界」展區更帶領民眾以花藝禮服體驗世界各地風情，感受異國文化的魅力，誠摯邀請大家共同來賞菊圓夢。
工務局黃一平局長表示，今年菊展帶來三大創新亮點！首先是邀請多位藝術家合作打造深含寓意的藝術裝置，在「夢想逐路探尋」展區邀請花東地景藝術家撒部．噶照打造結合陽光、空氣及水三元素的「風起光湧」藝術裝置，搭配黃波斯菊、大波斯菊、銀葉菊與小蜜蜂菊的流動花海，象徵生命力延續不斷、充滿無限希望；展示大立菊及大菊品種的「匠心築夢」展區可以看見與「半隻羊立體書藝術工作室」合作設計的「蛻菊」蝴蝶裝置，各式大菊於翅膀綻放，代表著公園處培育大菊數十年，宛如蝴蝶蛻變般以達至臻純熟，帶給市民朋友許多驚奇。
而「幸福．憩家園」則與小亨利藝術家攜手利用竹編技術，打造出家一般溫馨的裝置藝術「流光之巢」，呼應圓夢清單中「美滿家庭愜意生活」的項目。第二亮點則是將溫室苗圃升級為互動教室，結合「視覺」造型菊、「嗅覺」香氛蠟燭、「味覺」菊花茶飲、「觸覺」菊科花藝手作，讓賞花變成沉浸式的全方位體驗。第三亮點則是與台北101跨界合作，規劃專屬場域展出「台灣好好玩2025台北101國際繪畫比賽」得獎的30幅作品，帶民眾以藝術視角欣賞花綻台北城的精采及舉世無雙的臺灣樣貌。
公園處藍舒凢處長表示，士林官邸菊展是臺北年度知名盛事，每一朵菊花的盛放都凝聚了園藝團隊的智慧與辛勤，尤其在氣候挑戰下仍能綻放，更顯珍貴。展期間除了靜態花卉展示，更有精彩的例假日表演、現場及線上更有「圓夢繪馬」、「藝菊圓夢」粉專互動活動及限量菊展小禮，邀請民眾攜家帶眷共享花藝之美。今年菊展持續與士林及天母周邊商家合作，賞花同時享專屬消費優惠，並可參與田園城市系列活動與文創市集，探索在地特色與異國風情。
2025士林官邸菊展即日起至12月14日展出，建議民眾搭乘捷運紅線至士林站2號出口，步行約10分鐘即可抵達。邀請市民朋友一同見證園藝職人巧手打造的花卉美景，享受五感饗宴，開啟屬於自己的夢想之旅。
