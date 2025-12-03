13萬粉絲網紅當街遭強擄洗劫500萬元泰達幣 還被丟包桃園機場警速逮2嫌

吳姓男子和陳姓男子、李姓男子聯手，設下陷阱洗劫知名網紅「乘號」500萬元，遭警方逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

知名遊戲實況主、手遊Youtuber「乘號」陳姓男子，在網路上有13萬粉絲，近年重心轉往虛擬貨幣交易，不時在網路上分享獲利績效，疑似因此被34歲陳男、32歲吳男和31歲李男盯上，3人11月29日晚間設局將他約出，並在中央路一帶的停車場將他強擄上車，洗劫約500萬元後將他丟包於桃園機場，警方現已逮捕吳男後李男，檢方訊後聲押獲准，相關案情仍須釐清。

據了解，乘號做遊戲直播起家，累積大批粉絲，近年重心放在虛擬幣交易，陳男半年前透過私訊與他取得聯繫，偽裝成想請教投資新德的死忠粉絲，多次想將乘號約出來，乘號見其鍥而不捨而同意，雙方於11月29日在新莊見面並相約晚餐。

用餐時，陳男沒有表現出任何異狀，而雙方相談一小時後，陳男聲稱有準備禮物給被害人，將他帶到中央路一帶某停車場，吳、李從暗處一擁而上，立刻控制其行動，並將他強押上車。

3嫌在車上對被害人恐嚇動粗，威脅「不給錢，你就回不了家」，強迫其轉帳9萬元及虛擬貨幣約17萬泰達幣（市值約510萬元）得逞，並將他到桃園機場周邊釋放。，

被害人重獲自由後向警方報案，新莊警分局立即成立專案小組，很快鎖定3名嫌犯身分，循線拘提李男和吳男到案，並鎖定在逃陳嫌鎖定身分，正全力追緝中，目前到案2嫌已聲押獲准。

新北警強調，絕不容許任何違法行為在轄區犯案，並提醒民眾，投資虛擬貨幣等網路投資活動中，可能隱藏詐騙風險，應提高警覺，同時，可能涉及洗錢防制法等罪名，避免與陌生人進行金錢交易或見面。警方在此呼籲市民，若發現任何可疑情事，應立即報警處理，避免成為詐騙的受害者。新莊分局將持續嚴格打擊犯罪，保障市民安全，維護社會治安。

