13萬變30萬！毛孩手術費暴增 桃園擬設寵物醫療糾紛平台

毛小孩近年已是許多家庭的重要成員，但飼主常遇到「看獸醫太貴、出問題無處申訴」的困境，有民眾就淚訴救13歲毛孩，評估13萬元卻暴增至30萬元，桃園市議員黃敬平感嘆愛犬淪「人質」，要求跟進新北成立「寵物醫療糾紛溝通平台」，並要求獸醫院公開「診療收費參考表」，消費透明。法務局長賴彌鼎也認同建立公平合理制度和調解平台，將參考新北作法研議。

桃園市議員黃敬平促設寵物醫療糾紛平台。（圖／黃敬平提供）

黃敬平說，日前有飼主在社群平台淚訴13歲毛孩就醫，原評估13萬元的手術費，最終暴增至30萬元，卻不幸仍救不回愛犬。事件掀起網友共鳴，不少人指出獸醫院報價不透明、臨時加收費用、飼主毫無選擇空間的亂象比比皆是。

廣告 廣告

黃敬平強調，目前動物醫療糾紛處理制度明顯存在「灰色地帶」，飼主向動保處申訴被認定為民事糾紛，轉向消保官又被退回動保單位，行政責任相互推託，形成制度漏洞。雖然桃園市獸醫師公會訂有診療收費參考標準，但項目繁雜且未強制公開，手術費常「不含材料與藥品費」，實際帳單高得驚人，不僅破壞醫療信任，也可能增加因經濟壓力棄養的社會問題。

黃敬平說，新北市政府已率全國之先設立「寵物醫療糾紛溝通平台」，由動保處、調解委員會及獸醫師公會三方組成，成功建立公正第三方審議機制，民國113年受理11件糾紛中有8件達成現場和解，成效顯著。

黃敬平建議桃園市成立「桃園市動物醫療糾紛調解平台」，由動保處、獸醫師公會及消保官三方組成，協助案件調解與專業鑑定；另研議設立「動物醫療爭議審議委員會」，比照衛生局人醫糾紛模式，建立專業審議機制；要求獸醫院公開「診療收費參考表」，於院內明顯處揭示收費區間，讓飼主明白消費、避免爭議，提升動物醫療透明度，建立民眾信任，並為毛孩與飼主打造更公平、安全的就醫環境。

農業局指出，桃園市獸醫師公會已訂定診療費用標準區間，今年還有修正，公布在動保處和獸醫師公會網站，並於動物醫院張貼，若未依收費標準收費最重可罰9000元，若違反獸醫師法可向動保處申訴，但動保處無法幫忙求償，法律上屬於消費糾紛及個人財物毀損，飼主可向消費者服務中心申訴調解，或打民事訴訟。

動保處表示，針對該個案市府已受理，限期2周與民眾聯繫和解，若協調破局將送調解委員會，經調查院方確實超收，已違反獸醫師法，目前陳述期到11月15日，屆時將依規定辦理。

法務局則表示，將配合農業局並參考新北市動物醫療調處制度，研議成立由獸醫師公會、動保單位及消保官共同參與的動物醫療糾紛調解平台，並進一步研擬「動物醫療指引」，內容可涵蓋醫療價格參考、契約應記載事項等，讓飼主在醫療初期即清楚了解治療內容與費用，減少相關爭議發生。

更多中時新聞網報導

「假日輕急症」首日看診少 拚宣導

劉瑞琪挑戰與曹蘭女女戀 直呼完美

建商怕麻煩 自砍房價換免驗