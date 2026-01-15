13處假日輕急症中心因應春節 健保署挹注16億鼓勵開診

今（2026）年春節連假長達9日，民眾南來北往、返鄉拜年聚會活動多，可能增加腸胃不適、慢性病控制不良及呼吸道傳染病等症狀。為了確保民眾就醫順暢，衛福部15日公布「春節醫療量能整備方案」，民眾可利用台北、新北、高雄等13處「假日輕急症中心」求診。春節9日連假期間，除了除夕和初五未提供服務，其餘7日都開診，提供內外科輕症治療，希望把醫院急診資源留給重症病患。

衛福部醫事司長劉越萍表示，「假日這邊能夠開出來看診，譬如說UCC（假日輕急症中心）的部分，如上也有健保的方案，讓我們醫護人員能夠在這段期間，其實是持續這樣的量能，不要關床。」

另外，為鼓勵基層診所、藥局等春節期間開診，健保署也將挹注16億元，提供診察費、護理費、藥事服務費等100%加成獎勵；而在急救責任醫院部分，醫院如果在農曆大年初一到初三期間，開設「傳染病特別門診」，每診次將獎勵1萬元，而且獎勵費用應有80%分配給相關工作人員。

健保署長陳亮妤說明，「它是來自健保署的其他政策獎勵部門的額度，所以不管是對醫院來講還是基層來講，它都是另外的一塊健保總額。那我們也特別希望，獎勵金有8成能夠到醫事人員身上。」

此外因應流感疫情升溫，疾管署預估春節前一週，單週就醫上看13萬人次。因此疾管署宣布，從1月20日起到2月底，放寬流感抗病毒藥物使用規定，目前藥物庫存約225萬人份，庫存量充裕；民眾慢性病處方藥，若是在春節期間服用完畢，也可從1月31日起，提前14日回診領藥。

